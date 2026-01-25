Milagro en Laviana: caen con su coche por un terraplén de más de 10 metros y resultan ilesos, "salieron por su propio pie"
Bomberos, Guardia Civil y Policía Local participaron en la búsqueda del vehículo, que se despeñó entre Les Xinariegues y Mardana
L. Díaz
Milagro en Laviana. Dos personas, que viajaban en un vehículo que recorría la carretera de monte que une la zona de Les Xinariegues con la localidad de Mardana, resultaron ilesas, casi sin un rasguño, tras volcar con su vehículo y caer por un terraplén de más de 10 metros.
El Servicio de Emergencias del 112 Asturias recibió la llamada sobre las 19.30 horas. En ella se indicaba que un vehículo había caído por un terraplén en esta carretera Lavianesa, y que no lo localizaban. De forma inmediata se dio aviso a todos los recursos posibles: bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio y de Coballes, Guardia Civil, Policía Local de Laviana y servicios de emergencia sanitaria.
Búsqueda
Tras unos minutos de intensa y desesperada búsqueda, temiéndose lo peor, llegó la buena noticia: localizaron el vehículo entre las dos localidades lavianesas, en un terraplén, más de 10 metros por debajo de la carretera. Los dos ocupantes del vehículo estaban fuera, ilesos, casi sin rasguños. En un principio no precisaron ni de antención médica. A las 20.11 horas los Bomberos dieron por abortada la operación de rescate, si bien en la zona quedaban agentes de Guardia Civil y Policía Local.
