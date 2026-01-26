El Antroxu de Laviana se rinde a las historias de Sherezade en "Las mil y una noches"

Laviana empieza a tenerlo todo listo para la celebración de su gran Antroxu. Será la décima edición en la que la popular fiesta va a ser organizada por la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav), en colaboración con el Ayuntamiento. Cada año hay una temática distinta, y en esta ocasión la elegida es la de "Las mil y una noches", con la hipnótica Sherezade contándole historias increíbles al sultán Shahriar.

La fiesta del carnaval en Laviana se celebrará entre los días 12 y 17 de febrero, y contará con todo tipo de actividades. El gran desfile será el lunes, 16 de febrero, a partir de las 19.00 horas, saliendo desde la zona de la Cruz Roja para llegar a la plaza de La Pontona. Está abierto el plazo de inscripción.

Además, también sigue abierto el plazo para participar en el concurso escolar de carteles. Los trabajos puede entregarse en la Oficina Joven (edificio del Cidan), hasta el miércoles 28 de enero, a las 14.00 horas. El ganador se desvelará al día siguiente, jueves 29, a las 20.00 horas. El ganador servirá para ilustrar el cartel de la fiesta.

Los trabajos finalistas formarán parte de una exposición que podrá verse en el Cidan, del 5 al 18 de febrero. Puede participar todo el alumnado matriculado en el concejo de Laviana, que tengan máximo 18 años. Habrá cuatro categorías, en función de la edad.