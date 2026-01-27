Seis peones de obra pública, cuatro albañiles y un carpintero: Laviana abre el plazo de su plan de empleo

Laviana busca seis peones de obra pública, cuatro albañiles y un carpintero para reforzar su plantilla municipal durante un año. Estos son los puestos que se solicitan en el nuevo Plan de Empleo impulsado por el Ayuntamiento, cuyo plazo de admisión de candidaturas será de 10 días hábiles, a contar desde este miércoles 28 de enero.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicaba este martes 27 de enero las bases de esta nueva convocatoria. El Ayuntamiento busca, específicamente, un peón de obra pública; un peón de obra pública, con plaza reservada para un mayor de 45 años; y cuatro peones de este tipo más, reservadas las plazas para personas que perciban el ingreso mínimo vital (IMV) o el salario social básico (SSB).

También se buscan cuatro oficiales de albañilería, todas ellas plazas para candidatos con más de 45 años. Finalmente, se demanda un oficial carpintero, también mayor de 45 años.

La documentación necesaria tendrá que presentarse en el registro general del Ayuntamiento de Laviana, o bien en los "restantes registros previstos" por Ley. Los aspirantes que cumplan con los requisitos mínimos deberán posteriormente participar en una serie de pruebas de selección, con una sesión teórica y otra práctica. Un tribunal designado por el Consistorio evaluará a los candidatos.