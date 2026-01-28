Unidos contra el cáncer: Laviana celebra una gala solidaria para recaudar fondos

Laviana celebrará el viernes 6 de febrero su V Gala Solidaria contra el Cáncer. Será en la Casa de Cultura de la Pola, a partir de las 17.00 horas. Toda la recaudación se destinará a la Unidad de Investigación de Tumores Digestivos del Hospital Universitario Central de Asturias, (HUCA).

En la gala habrá trece grupos musicales, de baile y de teatro. Participarán la Banda de Acordeones de Villoria; la SofiDance Academy (El Entrego); el grupo de Panadereteres de Tolivia; el Grupo de Sevillanas del Centro Social de Laviana; el Coro Infantil y Juvenil Lumba; el Taller de Voces del Centro Social de Personas Mayores de Sama de Langreo; la Masa Coral de Laviana; Raquel de la Cuesta Riba y José Luis de Rioseco; el Grupo de Teatro La Cascaya; la academia ¿Bailamos?, el Grupo de Baile de Amas de Casa de Laviana e Iván Suárez.

Las entradas están a la venta a partir del 2 de febrero en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan). Valen 5 euros. Habrá Fila Cero y hucha para aportaciones voluntarias.

La organización corre a cargo de Carlos Ramos y Raquel Gutiérrez, el presentador será Max Álvarez. Intervendrá también en la gala Alfredo Castillo, oncólogo en el HUCA. Colaboran con la gala el Ayuntamiento y el comercio y la hostelería de Laviana.