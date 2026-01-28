Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unidos contra el cáncer: Laviana celebra una gala solidaria para recaudar fondos

Trece grupos musicales y de teatro participarán en el acto, que tendrá lugar el viernes 6 de febrero

El cartel de la gala solidaria.

El cartel de la gala solidaria. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

Laviana celebrará el viernes 6 de febrero su V Gala Solidaria contra el Cáncer. Será en la Casa de Cultura de la Pola, a partir de las 17.00 horas. Toda la recaudación se destinará a la Unidad de Investigación de Tumores Digestivos del Hospital Universitario Central de Asturias, (HUCA).

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

En la gala habrá trece grupos musicales, de baile y de teatro. Participarán la Banda de Acordeones de Villoria; la SofiDance Academy (El Entrego); el grupo de Panadereteres de Tolivia; el Grupo de Sevillanas del Centro Social de Laviana; el Coro Infantil y Juvenil Lumba; el Taller de Voces del Centro Social de Personas Mayores de Sama de Langreo; la Masa Coral de Laviana; Raquel de la Cuesta Riba y José Luis de Rioseco; el Grupo de Teatro La Cascaya; la academia ¿Bailamos?, el Grupo de Baile de Amas de Casa de Laviana e Iván Suárez.

Las entradas están a la venta a partir del 2 de febrero en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan). Valen 5 euros. Habrá Fila Cero y hucha para aportaciones voluntarias.

La organización corre a cargo de Carlos Ramos y Raquel Gutiérrez, el presentador será Max Álvarez. Intervendrá también en la gala Alfredo Castillo, oncólogo en el HUCA. Colaboran con la gala el Ayuntamiento y el comercio y la hostelería de Laviana.

TEMAS

