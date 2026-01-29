Obras de mejora para la pista deportiva de Canzana, en Laviana
Los trabajos consisten en el asfaltado del firme y la renovación de los equipamientos
L. Díaz
Esta se mana se están ejecutando obras de mejora en la cancha deportiva de la localidad de Canzana, en el concejo de Laviana. La pista, según apunta el propio Ayuntamiento, presentaba un importante deterioro, a pesar de "haberse hecho varias reparaciones, que no fueron suficientes". Por este motivo, se ha procedido a la reparación integral del pavimento.
El suelo de la pista era de hormigón pulido, y sufría "importantes desgastes y fisuras, que podían provocar caídas". En la obra que se ha puesto en marcha "se ha optado por el fresado y corte del firme existente, la aplicación de imprimación asfáltica, la aplicación de una capa base para sanear blandones" y finalmente, "una capa de asfaltado".
A la reparación del firme se suma también la reposición, tanto de señalizaciones y material deportivo, como porterías y redes. La obra se completará con el nivelado del acceso a la pista, "reparando completamente la zona y mejorando los accesos, que en su origen eran de zahorra y tierra".
"Se trata de una actuación que posibilitará recuperar y mejorar una zona de esparcimiento para el pueblo de Canzana", señalaron desde el gobierno local.
