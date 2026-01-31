Barredos (Laviana) contará con un novedoso centro intergeneracional: así se unirán los mayores y los más jóvenes

El Ayuntamiento de Laviana destinará unos 300.000 euros a la creación de un centro juvenil en Barredos, localidad donde, además, tiene previsto rehabilitar la cancha deportiva ubicada en el centro de la barriada minera. El de Barredos será además un espacio joven muy especial, porque estará unido al actual centro social de mayores. El objetivo, fomentar las actividades intergeneracionales y promover el asociacionismo y la participación en el concejo.

Para financiar este novedoso espacio intergeneracional, el Ayuntamiento de Laviana ha solicitado una ayuda al Ministerio de Reto Demográfico, contando con la ayuda del Centro de Innovación territorial de Asturias (CIT) integrado en la Red de Desarrollo Rural. En caso de no lograr esta línea de financiación, el Consistorio realizaría las obras a cargo de presupuesto municipal.

El anteproyecto fue presentado tanto a la Federación de Mayores de Asturias como al Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Laviana. La elección de Barredos para acoger este equipamiento "obedece a varias razones", explicaron desde el gobierno local. Se trata, tras Pola de Laviana, del núcleo con más población del concejo, si bien ha ido en descenso en los últimos años, presentando una alta tasa de población mayor. Tiene un alto nivel de servicios, y "es el núcleo que mejor expectativa de crecimiento tiene", porque posee una elevada oferta de viviendas asequibles, algo que se combina con "una completa oferta educativa": colegio e instituto, éste además con Formación Profesional.

El local que se que se va a reformar cuenta con unos 600 metros cuadrados, y se usa como almacén municipal. Se va a actuar en la mitad de ese espacio, el resto seguirá con su uso actual. El bajo "tiene la particularidad de que está en un lugar céntrico del pueblo y que se comunica con el actual centro social de mayores. Este último, con pocas posibilidades de acoger actividades para un grupo más mayoritario de gente". Uniendo ambos espacios, centro de mayores y el nuevo centro juvenil, se crearán "varios espacios diáfanos que podrán tener varios usos. Una zona de trabajo con mobiliario de oficina y puesto informático, útil tanto para zona de estudio como para experiencias coworking; una zona de proyección y de ocio para cine u otro tipo de proyecciones; un espacio de confort y descanso, con mobiliario adecuado que fomentará la interacción intergeneracional; y por último, una zona de sillas y mesas para realizar actividades o talleres".

El mobiliario de todos estas zonas "estará adecuado a ellas, será móvil y adaptable a las actividades. Espacios para compartir sea cual sea la franja de edad", cuidando mucho "su accesibilidad".

Cancha deportiva

Por otra parte, también se arreglará la pista deportiva situada en el centro de Barredos, "una instalación que necesita mejoras importantes y que es una de las zonas de esparcimiento de los más jóvenes". En el proyecto se contempla reponer los cierres, cambio de pavimento, la sustitución de la iluminación de la pista y dotarla de nuevo material deportivo. "Una acción que venían demandando los vecinos y que es necesario acometer", apuntan desde el Ayuntamiento.