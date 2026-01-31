Laviana utilizará contenedores móviles para la recogida de basura (y esta es la fecha en la que empezará a funcionar el nuevo sistema)

Laviana modificará su método de recogida de basura doméstica. A partir del mes de julio, se colocarán contenedores móviles diariamente, en una franja horaria determinada, para retirar las bolsas con residuos. Hasta ahora, en la Pola, esas bolsas se recogían de la propia vía pública, un sistema que resultaba más cómodo para los vecinos, pero que provocaba problemas de ornato y de malos olores cuando se rompían esas bolsas, señaló el gobierno local.

Los responsables municipales destacaron que este paso llega tras las medidas iniciada en 2024, "con la remodelación del servicio de recogida de basura, la nueva reordenación de la plantilla municipal, la recogida de residuos con Cogersa y la implementación de otros servicios como el de la limpieza y mantenimiento. El Ayuntamiento continuará avanzando en la modernización de la gestión de residuos, tanto de enseres y chatarra como de la fracción ‘resto’ y reciclables".

En lo referente a la recogida de basura, la Pola y Barredos, las dos poblaciones con más habitantes, tienen en la actualidad dos sistemas distintos de recogida. En Barredos se llevó a cabo una experiencia piloto hace quince años con contenedores soterrados que "no han cumplido con las exigencias y expectativas de los vecinos y del gobierno local en cuanto a su eficiencia. El sistema ponía en riesgo la integridad del personal de recogida tal como manifestó Cogersa y había otras cuestiones importantes, como su difícil mantenimiento, porque tiene una logística independiente con el consecuente gasto. Y por las propias características de los terrenos donde están ubicadas las baterías, que sobrepasan los niveles freáticos, provocando su frecuente inundación".

Pola de Laviana

En la Pola se viene realizando la recogida con el antiguo sistema de sacar la bolsas de basura y depositarla en las aceras en un horario establecido. "Un sistema muy primario que resulta cómodo por su cercanía a las viviendas pero que no cumple con los patrones de salubridad, ornato y limpieza, y que provoca situaciones habituales como bolsas rotas, vertidos a las aceras o la tan pertinaz costumbre de dejarlas en sitios no autorizados", resaltó el Ayuntamiento.

Ante esta situación, el gobierno local, "tras un estudio riguroso y tras analizar" diferentes tipos de sistemas, ha definido "una nueva planificación de recogida que cubra ambas localidades. El sistema elegido será el de la recogida a través de contenedores de ‘quita y pon’, que se colocarán en un horario específico y que se retirarán tras el paso de los camiones, respetando el horario habitual de la actual recogida y asegurando su mantenimiento y limpieza al menos una vez al mes".

Los responsables municipales destacaron, entre las "ventajas" de ese sistema, que "con un solo equipo de recogida se unifica la gestión de residuos en ambas poblaciones, con el consiguiente ahorro y eficiencia en la prestación del servicio". También expusieron que con la colocación de los contenedores en "unos puntos fijos pero temporales de recogida" se garantiza la limpieza y ornato de las calles, y que "no se reducen las zonas de aparcamiento".

"A mayores", prosiguió el gobierno local, "con este sistema también se podrá impulsar la mejora de la limpieza en las calles. Está previsto realizar trabajos de baldeos programándolos tras la recogida de basura, "quedando la mayor parte de aceras en perfecto estado". "Este tipo de medidas posibilitará que se libere al servicio de limpieza diurna de una gran parte del trabajo, pudiendo ser orientado a reforzar la limpieza en las zonas de la Pola y Barredos que tienen un flujo de gente más importante". La previsión es que el nuevo sistema de recogida en La Pola y Barredos esté en funcionamiento el próximo mes de julio.

Barredos

En el caso de Barredos, "para adecuar los espacios existentes, habrá que urbanizar y recolocar el sistema en superficie", ya que hasta ahora los contenedores estaban soterrados: "Para ello, se retirarán los existentes, tanto los de recogida por camión pluma como hidráulicos. También, se demolerán las partes que perimetran los marcos soterrados y se adaptarán a los niveles necesarios para los nuevos pavimentos". Esos marcos se rellenarán con hormigón y se restaurarán las aceras y bordillos, "acorde a los nuevos niveles y se ejecutará un pavimento de hormigón de fácil limpieza para albergar un espacio para el nuevo sistema de recogida selectiva".

Todos estos trabajos previos y las nuevas infraestructuras para el reciclaje, que deben cumplir con las características exigidas por Cogersa, tendrán un coste de 120.000 euros consignados en el presupuesto del 2026.

Modelo elegido para la recogida de basura reciclada en Barredos. / Cedida por el Ayuntamiento de Laviana.

De este modo, en Barredos, la fracción resto (residuos domésticos que no pueden ser reciclados ni compostados) se recogerá con un contenedor de ‘quita y pon’ en la puerta de cada domicilio. Se colocarán en un horario establecido y se recogerán después de ser depositada la basura. Estos contenedores se lavarán al menos una vez al mes con refuerzos en los meses de verano.

Modelo de contenedor elegido para la retirada de basura doméstica en la Pola y Barredos. / Cedida por el Ayuntamiento de Laviana.

Por otra parte, el cartón, vidrio y envases, se seguirán recogiendo en las mismas zonas que hasta ahora. "Los contenedores elegidos para las fracciones mencionadas, permiten mantener uniforme la línea estética de las islas en la vía pública, consiguiendo mayor homogeneidad y menor impacto visual. Para ello, el modelo elegido ronda el metro cincuenta de altura y las bocas de carga son de dimensiones y características especialmente estudiadas para cada aplicación y permite una fácil utilización". Serán lavados al menos una vez al mes.

Campañas informativas

El gobierno local aseguró que es "consciente de que cualquier cambio puede generar dudas sobre las soluciones adoptadas y, por eso, se implementarán las campañas informativas y los periodos de adaptación al nuevo servicio. Todo ello, con acciones como el tanteo de zonas de recogida, viabilidad de los puntos que se señalen e incidencias que pudiesen surgir".