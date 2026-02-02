La solidaridad desborda Laviana: la alta demanda de entradas obliga a trasladar la gala contra el cáncer al recinto ferial de la Pola
En un principio estaba previsto que el evento se celebrase en la Casa de Cultura
Laviana celebra este viernes seis de febrero su V Gala Solidaria contra el Cáncer y la demanda de entradas ha sido tal que ha obligado a la organización a cambiar de recinto. Si en un principio estaba previsto que el acto se celebrase en la Casa de Cultura, finalmente será en el recinto ferial. Los boletos para asistir volaron. En apenas media hora se vendieron las 160 entradas disponibles, el aforo completo del salón de la Casa de Cultura.
Será el 6 de febrero, a las 17.00 horas. Ante la gran respuesta del público la organización ha decidido trasladar la gala a un espacio mayor y así poder atender a todos aquellos que se habían quedado sin entrada. Toda la recaudación se destinará a la Unidad de Investigación de Tumores Digestivos del Hospital Universitario Central de Asturias, (HUCA).
En el escenario habrá trece grupos musicales, de baile y de teatro. Participarán la Banda de Acordeones de Villoria; la SofiDance Academy (El Entrego); el grupo de Panadereteres de Tolivia; el Grupo de Sevillanas del Centro Social de Laviana; el Coro Infantil y Juvenil Lumba; el Taller de Voces del Centro Social de Personas Mayores de Sama de Langreo; la Masa Coral de Laviana; Raquel de la Cuesta Riba y José Luis de Rioseco; el Grupo de Teatro La Cascaya; la academia ¿Bailamos?, el Grupo de Baile de Amas de Casa de Laviana e Iván Suárez.
Las entradas están a la venta en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan). Valen 5 euros. Habrá Fila Cero y hucha para aportaciones voluntarias.
La organización corre a cargo de Carlos Ramos y Raquel Gutiérrez, el presentador será Max Álvarez. Intervendrá también en la gala Alfredo Castillo, oncólogo en el HUCA. Colaboran con la gala el Ayuntamiento y el comercio y la hostelería de Laviana.
