Cuatro detenidos tras ser sorprendidos por la Guardia Civil en Barredos intentando robar cable de cobre del tendido ferroviario de la línea Gijón-Laviana

Cuatro hombres han sido detenidos por la Guardia Civil como supuestos autores de un delito de hurto en la línea ferroviaria Gijón-Laviana. Intentaron robar 300 kilos de cable de cobre de la vía, a la altura de Barredos. El suceso causó daños en la línea y un retraso en la circulación habitual del tren. El robo pudo evitarse gracias a la colaboración ciudadana y la rápida actuación policial, destacó la Guardia Civil.

Los hechos se produjeron pasadas las 00:00 horas de la madrugada del pasado 22 de enero, tras recibirse el aviso de la presencia de unas personas que supuestamente se encontraban sustrayendo cable de cobre en el apeadero de la localidad de Barredos, en Laviana.

"Personada en el lugar una Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Pola de Laviana, pudieron observar en las proximidades de la ubicación señalada a cuatro varones mayores de edad, los cuales se encontraban próximos a dos vehículos propiedad de dos de ellos, procediendo a su identificación, así como a la inspección de ambos turismos", indicó la Guardia Civil.

Material incautado por los agentes. / Guardia Civil

En el interior de uno de ellos se localizó una cizalla y una sierra de arco, "herramientas comúnmente utilizadas para la sustracción de cobre, pero no hallaron rastro de cable de cobre". Tras la identificación, y "toda vez que no se localizó en principio ningún rastro de material posiblemente sustraído, estas personas abandonaron el lugar en sus vehículos, procediendo a la aprehensión temporal de la herramienta hasta poder verificar plenamente los hechos ocurridos".

Alcantarillas levantadas

Los agentes, junto a personal de Adif, procedieron a realizar una supervisión de la vía férrea, "apreciándose alcantarillas levantadas y cable de cobre y de telecomunicaciones cortado, siendo este el modus operandi habitual en este tipo de hechos", señaló la Guardia Civil. También fueron localizados un hacha de tamaño medio y una cizalla. "Verificado el intento de sustracción del material, se procedió a la confección de diligencias por un delito de hurto de cable de cobre y a la detención de las cuatro personas identificadas por la Guardia Civil, como supuestos autores del delito, siendo remitidas al Tribunal de Instancia de Laviana".

Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.