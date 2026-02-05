Barredos, en Laviana, clama por la mejora en la gestión de la basura

La Unión Vecinal del Pueblo de Barredos, en Laviana, ha convocado una asamblea para este sábado, 7 de febrero a las 11.30 horas en el colegio Maximiliano Arboleya para abordar, entre otras cuestiones, la situación de la gestión de residuos en la localidad. Los vecinos plantearán una serie de reivindicaciones relacionadas con la gestión de los contenedores y la limpieza viaria.

En el orden del día figuran dos puntos principales: por un lado, las movilizaciones para la instalación de contenedores soterrados y por una mayor limpieza en el barrio, y por otro, la petición de más inversión en Barredos por parte de las administraciones, tanto el Ayuntamiento de Laviana como el Principado.

La asociación hace un llamamiento a los residentes de Barredos para que acudan a la asamblea y participen en el debate sobre posibles acciones futuras. La convocatoria se enmarca en un clima de reivindicación que, según los promotores, busca mejorar las condiciones del barrio y la calidad de vida de sus habitantes.

Precisamente esta pasada semana, el Ayuntamiento de Laviana anunciaba el próximo cambio en el sistema de recogida de basura en los dos principales núcleos de población del concejo, Pola de Laviana y Barredos. A partir del mes de julio, se colocarán contenedores móviles diariamente, en una franja horaria determinada, para retirar las bolsas con residuos. Hasta ahora, en la Pola, esas bolsas se recogían de la propia vía pública