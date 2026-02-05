Laviana corre contra el cáncer infantil: el 22 de febrero, todos con la Asociación Galbán

Laviana se teñirá de naranja el próximo 22 de febrero, cuando el concejo acoja su VIII Marcha solidaria "Corre con Galbán", destinada a recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil.

El recorrido, con salida y llegada al Parque de los Príncipes, discurrirá por el paseo fluvial, para cubrir unos 3,5 kilómetros. La actividad comenzará a las 12.00 horas. La inscripción tiene un coste de seis euros y también hay una "fila 0" para los que deseen colaborar pero no vayan a participar en la carrera.

La carrera solidaria se presentó este jueves en el Ayuntamiento de Laviana, con la presencia del alcalde, Julio García, del concejal de Deportes, José Otero y con las responsables de la Oficina Joven del municipio.

Inscripciones

Las inscripciones pueden realizarse en el Cidan y a través de la web de la Asociación Galbán, que ese mismo 22 de febrero programa carreras en todos los municipios asturianos. En la edición de 2025 fueron 46.476 las personas participantes en Asturias.

Noticias relacionadas

Los beneficios de la carrera que todos los años organiza la Asociación Galbán sirven para recaudar dinero para investigación. La cuantía el pasado año ascendió a 200.000 euros y la entidad liderada hizo entrega en diciembre de los cheques a los dos proyectos que se verán beneficiados de esta donación: una investigación para elaborar fármacos contra un tumor cerebral devastador y un proyecto que sirve para acompañar a pacientes que ya pasaron la enfermedad y para prevenir que el cáncer vuelva a sus vidas.