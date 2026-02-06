Un paso más en la lucha contra el cáncer: más de medio millar de lavianeses asiste a la gala solidaria a favor de la investigación

La Casa de Cultura se había quedado pequeña para la expectación levantada por la V Gala Solidaria contra el Cáncer de Laviana. Esto obligó a trasladar la celebración muy cerca, al recinto ferial, un espacio con más capacidad. Lo que no esperaban los organizadores es que incluso el ferial se llenase: más de 500 personas asistieron al evento solidario, cuya recaudación (5 euros la entrada, más la fila cero y la hucha para aportaciones) se destinará a la Unidad de Investigación de Tumores Digestivos del Hospital Universitario Central de Asturias, (HUCA).

En el acto hubo teatro, baile y mucha música, con hasta trece grupos y artistas distintos. No faltaron también los agradecimientos. Entre ellos, el del oncólogo del HUCA Alfredo Castillo, que habló ante todos los asistentes de la importancia de la investigación. O el del Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, vecino de Laviana que se ha enfrentado a la dura experiencia de tener que ser tratado de cáncer. También el de uno de los organizadores de la gala, Carlos Ramos, que junto a Raquel Gutiérrez impulsan año tras año la celebración, que va a más.

Grupos

Tras las palabras y los primeros gestos de emoción -muchos de los asistentes explicaban que bien ellos, sus familiares o amigos, han luchado contra el cáncer- llegaron las actuaciones, en las que se aprovecharon las posibilidades del ferial para tener varios escenarios. Tocaron, cantaron, bailaron e interpretaron la Banda de Acordeones de Villoria; la SofiDance Academy de El Entrego; el grupo de Panadereteres de Tolivia; el Grupo de Sevillanas del Centro Social de Laviana; el Coro Infantil y Juvenil Lumba; el Taller de Voces del Centro Social de Personas Mayores de Sama de Langreo; la Masa Coral de Laviana; Raquel de la Cuesta Riba y José Luis de Rioseco; el Grupo de Teatro La Cascaya; la academia ¿Bailamos?, el Grupo de Baile de Amas de Casa de Laviana y el cantante Iván Suárez.

Las entradas se habían puesto a la venta el lunes 2 de febrero, y ese mismo día se habían vendido ya 160: prácticamente todo el aforo del teatro de la Casa de Cultura. Al final, la gala, presentada por el periodista Max Álvarez, congregó a más de medio millar de personas que, en una fría tarde de invierno, decidieron que era necesario seguir apostando por la investigación contra el cáncer.

Galbán

No será la única actividad solidaria que se celebrará en Laviana este mes de febrero. El próximo domingo 22 tendrá lugar la carrera de la asociación Galbán, que también recauda fondos contra el cáncer, pero en este caso, centrándose en las enfermedades que padecen los más pequeños, los cánceres infantiles. La inscripción cuesta solo 6 euros, para un recorrido de 3,5 kilómetros.