Laviana aprueba el presupuesto más elevado de su historia, 16 millones, con 3 destinados a inversiones

Laviana cuenta desde esta semana con nuevos presupuestos municipales, los más elevados de toda su historia, algo más de 16 millones de euros, de los cuales casi 3 se destinarán a inversiones. Son 3 millones más que las anteriores cuentas (de 2024). Fueron aprobadas con los 12 votos del gobierno local (PSOE más IU), la abstención de PP y Vox y el voto contrario del edil de Foro. Tres capítulos se llevan el 95% del presupuesto: los 5.305.030 euros destinados a Personal, los 7.110.642 de gastos corrientes y 2.930.000 para inversiones.

Según el gobierno local, los presupuestos de 2026 serán los del "esfuerzo para la mejora en los servicios". En esta línea, subrayaron, habrá tres líneas "importantes": el servicio de recogida de basura, que como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA va a ser modificado en la Pola y Barredos; "el de la gestión del agua y la calidad en las infraestructuras del alumbrado público", que van a ser renovadas con una fuerte inversión. Se trata de tres competencias que son exclusivas del ámbito municipal.

Basura y limpieza

El sistema de recogida de residuos en Barredos y la Pola se unificará y se gestionará a través de la modalidad de contenedores de “quita y pon”. Implantar este sistema supone incrementar la partida anual de recogida de basura en 180.000 euros, lo que eleva el gasto (recogida y tratamiento) a los 920.168 euros. Este nuevo sistema, afirma el gobierno local, permitirá "mantener en mejores condiciones de higiene las aceras y lugares donde se depositan a día de hoy las bolsas de basura y, permitirá destinar más efectivos a otras tareas, que mejorarán del servicio de limpieza". El cambio se hará efectivo en julio.

Además, a estas partidas se unirán las que generen el gasto de la recogida de chatarra y enseres que se pondrá en marcha en el próximo mes de abril. A partir de esa fecha ya no se depositará en la calle, se hará "puerta a puerta", previa llamada telefónica. También volverán los trabajos de la Brigada Rural, con tareas de limpieza en "más lugares" del concejo.

Alumbrado público

Es la principal inversión para este 2026. Se van a sustituir las lámparas de sodio de todo el concejo por luces Led "de última tecnología". El coste de la renovación será de 2,2 millones y según los cálculos municipales, permitirá "reducir" en un 50% los más de 700.000 euros anuales de facturación energética.

Dentro de este proyecto también se prevé dotar de alumbrado a más de 20 zonas del entorno rural que carecían de iluminación. También afectará a espacios deportivos, como el campo de fútbol del Titánico, donde se instalará "un sistema de alumbrado acorde a las necesidades actuales del equipo de fútbol". Esta fuerte inversión será acometida por el propio Ayuntamiento a través de una línea de crédito, descartando otras opciones por ser más perjudiciales para el Consistorio.

Agua

La gestión del agua es uno de los temas que preocupan en este mandato municipal, según el Ayuntamiento. Las nuevas leyes exigen "unos requisitos que se tienen que cumplir, hay que afrontar un salto en la calidad en el servicio". Para ello, se instalarán nuevos sistemas de control y análisis del agua, se renovarán los sistemas de lectura y mantenimiento de contadores, además de mejorar y digitalizar la cloración en todos los depósitos municipales. Serán 386.000 euros anuales.

Barredos

La segunda localidad más poblada del concejo, Barredos, tendrá "un capítulo importante en los presupuestos", asegura la coalición de gobierno. Así, se habilitará un local intergeneracional en los bajos de las viviendas sociales y se rehabilitará la cancha de la barriada, con 300.000 euros. A ellos se sumará la renovación del alumbrado público (unos 200.000 euros) y la reurbanización de la zona de las baterías actuales de la recogida de basuras, y la compra de nuevos contenedores de reciclaje.

En Barredos se instalará además un punto limpio (en terrenos de Hunosa, al final de la población), un proyecto en tramitación con el Consorcio de Residuos, Cogersa.

Mantenimiento, deportes y festejos

Casi un millón y medio de euros se destinarán al mantenimiento de espacios públicos, unas cuentas en las que se incluyen "la conservación de vías públicas, mobiliario urbano, mantenimiento de parques y jardines, limpieza de ríos y desbroce de carreteras , con una partida destinada a la mejora de accesos a los pueblos del concejo", continuando con un plan iniciado hace 3 años.

Para Deportes se destinan 725.668 euros, con convenios como el del Real Titánico, Deportivo Laviana o Senderos del Carbón. Son 154.000 euros más, que permitirán renovar contratos con monitores y prestación de actividades, y acometer una mejora en las piscinas exteriores. A la partida de festejos, por su parte, se destinarán 175.000 euros.

Educación

La consolidación del comedor escolar en el colegio Elena Sánchez Tamargo y la puesta en marcha del catering en la escuelina de 0 a 3 años también obliga a elevar el presupuesto en Educación. Se creará además una plaza de oficial de mantenimiento, que trabajará en exclusiva para las reparaciones en centros educativos. El incremento en la partida será de 150.000 euros.

La cuantía para ganadería aumenta los fondos destinados a los certámenes, con un total de 108.924 euros. Comercio, Hostelería, Juventud, Cultura o Bienestar Social ven también aumentar sus partidas.

Alcalde

Julio García, alcalde de Laviana, afirmaba que “estamos ante el presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento de Laviana, sin que se hayan subido impuestos en los últimos 8 años, a excepción de la regularización de la tasa de agua y basura”. Destaca el regidor que el Consistorio cuenta con "cuentas saneadas", y que el presupuesto es "trabajado y realista". Se trata, concluyó, de un documento dirigido "a seguir con la mejora de los servicios. Algo que es posible gracias a la solidez del pacto de gobierno entre PSOE e IU, demostrando que se puede hacer política desde el consenso, dejando de lado a los que están instalados en la intoxicación y el no por el no. Es momento de trabajar, mirar hacia delante y pelear por el futuro de Laviana".