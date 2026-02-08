Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Tekila" y "Waykas" actuarán en Laviana para celebrar las jornadas gastronómicas del Cabritu

Dieciocho restaurantes del concejo participarán en la fiesta culinaria, que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de marzo

Una actuación de la orquesta &quot;Tekila&quot; el pasado verano-.

Una actuación de la orquesta "Tekila" el pasado verano-. / Mario Canteli

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

Laviana ya se prepara para su gran fiesta gastronómica, la del Cabritu, que en este 2026 se celebrará el fin de semana del 13 al 15 de marzo. Dieciocho restaurantes del concejo participarán en las jornadas culinarias, que contarán además con un amplio programa de actividades. Entre ellas, las verbenas con las orquestas "Tekila" (que ya estuvo el año pasado) y "Waykas".

El menú de las jornadas gastronómicas será el clásico: sopa de curruscos de primero, cabritu con patatinos de plato principal, acompañado de ensalada, con el tradicional pastel local, el bartolo, como postre. Todo ello con agua, vino, pan y café, con un precio unitario de 35 euros por persona.

"Tekilazo" el viernes 13

Las fiestas empezarán el viernes 13. A las 19.30 horas habrá teatro en la Casa de Cultura, como la obra "Perendi", de la Compañía del Alba. Las entradas podrán conseguirse en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) desde el 9 de marzo. Ya a las 23.30 horas llegará la verbena con "Tekila", una de las orquestas de moda en Asturias. Será en el escenario que se habilitará en La Avenida.

El sábado 14, a las 9.30 horas, se iniciará la ruta por el patrimonio industrial del concejo, previa inscripción. A mediodía habrá pasacalles de la Banda de Música de Laviana. La feria del stock del comercio local abrirá sus puertas a las 11.00 horas. Su horario, sábado y domingo, será de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. La jornada terminará a las 23.30 con la segunda gran verbena, esta vez con la orquesta "Waykas".

El domingo 15, a las 12.30 horas, habrá pasacalles con la Charanga "Los Pelagatos". A las 17.30 será el turno del festival de tonada, en la casa de Cultura, con entradas en el Cidan a partir del 9 de marzo.

Listado de participantes

Los establecimientos participantes en las jornadas del Cabritu serán, en Pola de Laviana, el Bar el Mercáu, La Tasca de Anina, El Pintu, Sidrería Nalón, Restaurante La Pacha, Mesón La Mina, Restaurante Alberto, La Antoxana, La Campurra y Vientu del Norte. En Entralgo y La Chalana estarán La Casona de Entralgo y Puente La Chalana; en Muñera, el Asador Los Panchos y el Mesón de Muñera; en Carrio, el Hórreo de Carrio; en El Condao, el Restaurante La Pomarada; en La Ortigosa el Restaurante L'Albancia y en Canzana, el Restaurante Canzana.

Organiza las jornadas Hostelería de Laviana, con la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación de Autónomos Aulav y de Festejos de La Pontona.

Un plato de cabritu, durante las jornadas, en una imagen de archivo.

Un plato de cabritu, durante las jornadas, en una imagen de archivo. / FERNANDO RODRIGUEZ

