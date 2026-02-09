La gala contra el cáncer de Laviana recaudó 4.900 euros para apoyar la investigación

La gala contra el cáncer de Laviana resultó todo un éxito de participación, al dejar muy pequeña la Casa de Cultura y tener que llevar el acto al recinto ferial, pero también fue un éxito de recaudación. En total, se reunieron 4.900 euros, que se destinarán a la Unidad de Investigación de Tumores Digestivos del Hospital Universitario Central de Asturias, (HUCA).

Concretamente, se vendieron 434 entradas para el espectáculo, con un donativo de 5 euros (2.170 euros). También se vendieron otras 120 entradas de "fila 0", personas que desearon ayudar pero no podían acudir a la gala (600 euros en total). Se recaudaron además otros 460 euros en huchas, y 1.670 euros en rifas (835 boletos, a 2 euros cada uno). En total, 4.900 euros para apoyar la investigación contra el cáncer.

Intervenciones

En el acto hubo teatro, baile y música, con hasta trece grupos y artistas diferentes. Entre los intervinientes estuvieron Carlos Ramos, uno de los organizadores de la gala junto a Raquel Gutiérrez. Ya van cinco años haciéndolo. También habló el oncólogo del HUCA Alfredo Castillo, que trató de su enfermedad al consejero de Ciencia, Borja Sánchez, vecino del concejo, otra de las voces que se oyeron en el acto.

Actuaciones

Por los escenarios dispuestos en el ferial actuaron a continuación la Banda de Acordeones de Villoria; la SofiDance Academy de El Entrego; el grupo de Panadereteres de Tolivia; el Grupo de Sevillanas del Centro Social de Laviana; el Coro Infantil y Juvenil Lumba; el Taller de Voces del Centro Social de Personas Mayores de Sama de Langreo; la Masa Coral de Laviana; Raquel de la Cuesta Riba y José Luis de Rioseco; el Grupo de Teatro La Cascaya; la academia ¿Bailamos?, el Grupo de Baile de Amas de Casa de Laviana y el cantante Iván Suárez.