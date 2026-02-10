Avanzan las obras en la carretera de Villoria y Tolivia, en Laviana

Los trabajos de reforma integral de un tramo de 6 kilómetros de la carretera AS-252 Laviana- Cabañaquinta avanzan y empiezan a ser ya bien visibles en distintos puntos de la vía, donde se regula el tráfico. Estos trabajos sufragados por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado cuentan con un presupuesto de algo más de 1 millón de euros.

Las obras, según explicaron desde la Consejería, permitirán "una renovación del firme, los sistemas de drenaje y los elementos de seguridad en casi 6 kilómetros, entre el cruce de la vía con la AS-117", el Corredor del Nalón, en la Chalana, "hasta pasada la localidad de Tolivia".

La mejora de la carretera del valle de Villoria llevaba años reclamándose, y por fin se está ejecutando. Se trata de una vía rural, pero con un intenso tráfico, 2.794 vehículos al día según las últimas mediciones del Principado (más, por ejemplo, que la "Y" de Bimenes, que contabiliza 2.133).

Las obras las lleva a cabo la empresa Pavitek 2010. La obra costará finalmente 1.001.333 euros, rebajando en 273.000 euros el presupuesto máximo fijado por el Principado en el concurso público de adjudicación de los trabajos. Las obras comenzaron en octubre, y el plazo fijado para su ejecución es de siete meses, por lo que deberán estar listas a lo largo de la próxima primavera.