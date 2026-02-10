Colas en Laviana para las XXXIX Jornadas Gastronómicas del Cabrito: menú de sopa de curruscos, cabritu con patatinos, bartolo, vino y café por 35 euros

Vuelven a Asturias una de las jornadas gastronómicas más populares y tradicionales de Asturias: las del cabrito, en Laviana. Un total de dieciocho establecimientos servirán desde el viernes, día 13, hasta el domingo 15 un menú de 35 euros donde el sabor local será el protagonista con sopa de curruscos, cabritu con patatinos, bartolo de postre, vino o agua, pan y café.

Los telefónos de los restaurantes participantes en las XXXIX Jornadas Gastronómicas del Cabrito no paran de sonar para recibir reservas. Son, en Pola de Laviana, el Bar el Mercáu, La Tasca de Anina, El Pintu, Sidrería Nalón, Restaurante La Pacha, Mesón La Mina, Restaurante Alberto, La Antoxana, La Campurra y Vientu del Norte. En Entralgo y La Chalana están La Casona de Entralgo y Puente La Chalana; en Muñera, el Asador Los Panchos y el Mesón de Muñera; en Carrio, el Hórreo de Carrio; en El Condao, el Restaurante La Pomarada; en La Ortigosa el Restaurante L'Albancia y en Canzana, el Restaurante Canzana. Organiza las jornadas Hostelería de Laviana, con la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación de Autónomos Aulav y de Festejos de La Pontona.

El cartel de las XXXIX Jornadas Gastronómicas del Cabritu / LNE

"Tekila" y "Waykas"

El cabrito se celebra en Laviana por todo lo alto. Además de las jornadas culinarias, habrá música con la actuación de dos de las orquestas más potentes de Asturias: "Tekila" y "Waykas".

El programa detallado es el siguiente. Las fiestas empezarán el viernes 13. A las 19.30 horas habrá teatro en la Casa de Cultura, como la obra "Perendi", de la Compañía del Alba. Las entradas podrán conseguirse en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) desde el 9 de marzo. Ya a las 23.30 horas llegará la verbena con "Tekila", una de las orquestas de moda en Asturias. Será en el escenario que se habilitará en La Avenida.

El sábado 14, a las 9.30 horas, se iniciará la ruta por el patrimonio industrial del concejo, previa inscripción. A mediodía habrá pasacalles de la Banda de Música de Laviana. La feria del stock del comercio local abrirá sus puertas a las 11.00 horas. Su horario, sábado y domingo, será de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. La jornada terminará a las 23.30 con la segunda gran verbena, esta vez con la orquesta "Waykas".

El domingo 15, a las 12.30 horas, habrá pasacalles con la Charanga "Los Pelagatos". A las 17.30 será el turno del festival de tonada, en la casa de Cultura, con entradas en el Cidan a partir del 9 de marzo.