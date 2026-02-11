El Antroxu de Laviana desvela sus principales actividades, con desfiles y fiesta infantil

Ya está todo listo para que Laviana recreen las historias de Sherezade en "Las Mil y una Noches", la temática principal de la fiesta del Antroxu en el concejo.

Las actividades comienzan este mismo viernes 13, con talleres infantiles en el Cidan, de 9.00 a 14.00 horas. Es necesaria inscripción (teléfono 985611355). El grueso del programa tendrá lugar entre el lunes 16 y el martes 17. El lunes, en el Cidan, desde las 12.00 habrá "Teatrin de papel" de Les Mazcareaes.

A las 19.00 comenzará el gran desfile, que abrirá la Banda de Música de Laviana y en el que también estará la charanga "Los Pelagatos". El desfile comenzará en la zona de Cruz Roja, y llegará hasta la plaza de La Pontona. Habrá concurso de disfraces, con tres categorías: individual infantil, individual adulto y grupos (con 5 personas mínimo). Las inscripciones se pueden hacer en las oficinas de la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav), hasta el viernes 13 de febrero a las 12.00 horas (o al correo electrónico aulav2013@gmail.com).

Los premios serán los siguientes. En la categoría de adulto, 100, 70 y 50 euros, para los tres primeros; en categoría infantil, material escolar para los tres primeros, y en grupos, también para el podio, premios de 1.000, 400 y 200 euros.

Ya el martes 17 será el Carnaval infantil, en el recinto ferial, desde las 17.00 horas. Habrá "música, fayuelos y chocolate" para los asistentes.

Noticias relacionadas

Carteles

Por otra parte, hasta el 18 de febrero estará en el Cidan la exposición del concurso de carteles. El cartel oficial del Antroxu lavianés es el de Ana Sánchez, alumna de 1.º de la ESO del colegio María Inmaculada. También se premió a Paula Iglesias (colegio Elena Sánchez Tamargo) y Laia Hevia (del mismo centro). Hubo un total de 384 participantes, todos ellos alumnos de centros educativos del concejo.