Atención lavianeses: el Ayuntamiento anulará los últimos recibos del suministro de agua y devolverá el dinero a los vecinos (por esta razón)

El Ayuntamiento de Laviana anulará los últimos recibos de agua pasados a los vecinos debido a un error en el cobro. La idea de gobierno local es devolver el importe pagado por los vecinos para, una vez resuelta la incidencia, realizar del nuevo el cobro de forma escalonada.

El gobierno local destacó, como hizo días atrás tras la aprobación del presupuesto municipal, que la gestión del agua es uno de los temas que preocupan en este mandato municipal. Las nuevas leyes exigen "unos requisitos que se tienen que cumplir, hay que afrontar un salto en la calidad en el servicio". Para ello, se instalarán nuevos sistemas de control y análisis del agua, se renovarán los sistemas de lectura y mantenimiento de contadores, además de mejorar y digitalizar la cloración en todos los depósitos municipales. Serán 386.000 euros anuales.

Ahora, ante la incidencia sufrida, se procederá a la anulación de los recibos. "Debido a un problema surgido en la aplicación de la ordenanza fiscal de suministro municipal de agua potable a domicilio se han detectado cobros que no son correctos, por lo que, en los próximos días se procederá a su devolución. Una vez subsanado el problema, el cobro se realizará de forma escalonada a lo largo de 2026, para que resulte lo menos gravoso para los vecinos".

Los nuevos presupuestos municipales, los más elevados de toda la historia de Laviana, algo más de 16 millones de euros, destinarán algo más de tres millones a inversiones. las cuentas fueron aprobadas con los 12 votos del gobierno local (PSOE más IU), la abstención de PP y Vox y el voto contrario del edil de Foro.

En lo referente a la gestión de los servicios, las cuentas permitirán unificar el sistema de recogida de residuos en Barredos y la Pola. Se gestionará a través de la modalidad de contenedores de “quita y pon”. Implantar este sistema supone incrementar la partida anual de recogida de basura en 180.000 euros, lo que eleva el gasto (recogida y tratamiento) a los 920.168 euros. Este nuevo sistema, afirma el gobierno local, permitirá "mantener en mejores condiciones de higiene las aceras y lugares donde se depositan a día de hoy las bolsas de basura y, permitirá destinar más efectivos a otras tareas, que mejorarán del servicio de limpieza". El cambio se hará efectivo en julio.

Chatarra

Además, a estas partidas se unirán las que generen el gasto de la recogida de chatarra y enseres que se pondrá en marcha en el próximo mes de abril. A partir de esa fecha ya no se depositará en la calle, se hará "puerta a puerta", previa llamada telefónica. También volverán los trabajos de la Brigada Rural, con tareas de limpieza en "más lugares" del concejo.

En lo relativo al alumbrado, se van a sustituir las lámparas de sodio de todo el concejo por luces Led "de última tecnología". El coste de la renovación será de 2,2 millones y según los cálculos municipales, permitirá "reducir" en un 50% los más de 700.000 euros anuales de facturación energética.