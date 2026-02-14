Una inversión de 2,2 millones y 1.400 luminarias: así es el plan del Ayuntamiento para renovar la red de alumbrado de Laviana

El Ayuntamiento de Laviana renovará el alumbrado del concejo con una inversión estimada de 2,2 millones de euros. Es la principal inversión para este 2026 dentro del presupuesto municipal. Se van a sustituir las lámparas de sodio de todo el concejo por luces Led "de última tecnología". La estimación del gobierno local es que se reducirá en un 50% los más de 700.000 euros anuales de facturación energética.

Se renovarán 1.400 luminarias. Se prevé dotar de alumbrado a más de 20 zonas del entorno rural que carecían de iluminación y las actuaciones afectarán también a espacios deportivos, como el campo de fútbol del Titánico.

El gobierno local destacó que "la semana pasada se aprobaba el presupuesto para el 2026 y uno de los capítulos de la inversión que se lleva el más alto porcentaje es el de la renovación integral del alumbrado público del concejo". Se trata, indicaron, de "un alumbrado que en la actualidad se compone de varias redes iniciales que se fueron actualizando según las necesidades y otras, nacidas desde esas viejas estructuras, que carecen en su mayoría de centros de mando específicos. Se hace necesaria la sustitución de viejos sistemas como las lámparas de sodio y dar paso a las lámparas de LED".

El Ayuntamiento espera que las obras de renovación "repercutan directamente tanto en la seguridad como en el ahorro, estimándose que la factura de luz se reducirá en un 50 por ciento en los 700.000 euros anuales de gasto energético. El proyecto que se ha elaborado no solo ha tenido en cuenta el ahorro energético, sino que también se ha puesto en valor la renovación de las infraestructuras".

Más calidad

Con la ejecución de estos trabajos, Laviana "dispondrá de una calidad superior al estado actual y dentro de esa calidad destacan temas como el confort visual que facilita la luz LED y a la que, acompañada del uso de temperaturas cálidas, se vuelven respetuosas con el medio ambiente y equilibran los ciclos circadianos nocturnos de los peatones y especies animales".

Otro punto importante a juicio del gobierno local será "la unificación de la estética a nivel de infraestructuras que dará a las distintas zonas del concejo un aspecto más homogéneo y limpio a nivel arquitectónico. Por último, la renovación de los sistemas obsoletos, utilizando la tecnología más puntera, permitirá el control y telegestión de cara a un correcto mantenimiento del sistema y que resuelve las incidencias en tiempo real".

Además, a todo esto, se suma "otro tema importante como el de detectar y anular cualquier enganche ilegal. No solo se trataría de un tema de repercutir un gasto energético al propio Ayuntamiento, sino que se trata de un problema de seguridad".

En total, se calcula que 1.400 luminarias serán renovadas en todo el concejo de Laviana. "Los trabajos se realizarán por fases, comenzando en Barredos y con un presupuesto de 200.000 euros para la total renovación y actualización del alumbrado público de esta localidad", señalaron los responsables municipales, que remarcaron que dentro de este proyecto, "también tienen cabida obras importantes, como la de dotar de alumbrado a núcleos de población que aún no disponían de este servicio. Aunque ya son pocos los pequeños núcleos de población que no disponen de alumbrado público, se han tenido en cuenta en este proyecto las solicitudes de los vecinos de las zonas rurales".

Habrá nuevo alumbrado en El Llosón, La Casorra, Sayeo, L'Abedul, La Brañueta, Les Llanes, La Quinta Sur (parroquia de Tiraña); Mardana, La Boza y Meruxalín (parroquia de Entralgo); Casapapio y La Traviesa (parroquia de la Pola); y la zona de Muñera y Vega Cirargüelo (parroquia de Lorío).

Otra nueva instalación programada dentro del proyecto, será la de dotar al campo de fútbol del Titánico de un mejor alumbrado, ya que "hasta ahora es muy deficiente para disfrutar de las jornadas futbolísticas". El Ayuntamiento de Laviana afrontará el "gasto de este importante proyecto a través de una línea de crédito que tiene como misión, agilizar los procesos administrativos y llevar a cabo durante este año las obras. Si bien, se espera que el remanente de tesorería cubra el proyecto de renovación del alumbrado público, su aprobación tiene un plazo administrativo más complejo. De esta forma, se acorta los procedimientos y el crédito se liquidaría tras la aprobación del remanente".