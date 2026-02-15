Los vecinos se echarán a la calle para exigir inversiones en Barredos con una manifestación que llegará al Ayuntamiento
La protesta será el 18 de febrero, a partir de las 11.00 horas
Los vecinos de Barredos volverán a echarse a la calle para exigir al Ayuntamiento mejoras en la localidad lavianesa. Tras la concentración del pasado noviembre, la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos, presidida por Alberto Rubio, ha convocado una manifestación para el próximo miércoles 18 de febrero, con salida a las 11.00 horas desde la plaza de la iglesia, en Barredos, y llegada a la Casa Consistorial, en la Pola.
Demandan los vecinos un plan de mejora integral de Barredos, y actuaciones como el soterramiento de los contenedores de basura, asfaltados, más limpieza, "el sostenimiento de los equipamientos existentes" y más inversiones por parte del Ayuntamiento. "No queremos más incumplimientos ni mentiras", indicó Rubio, que apuntó que los vecinos también participarán en el desfile de Antroxu de Laviana, la tarde del lunes, con una "pequeña performance que unirá lo lúdico y lo reivindicativo".
Concentración
El pasado noviembre, los vecinos de Barredos salieron a la Avenida del Principado (la antigua carretera AS-117) para exponer una detallada lista de necesidades. Cerca de dos centenares de personas se concentraron en el puente sobre el río Tiraña y cortaron la circulación en la vía durante media hora.
