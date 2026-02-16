Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elvis Presley, un troncomóvil y alfombras mágicas: la fantasía se desborda en el Carnaval de Laviana

El desfile tuvo que celebrarse en el recinto ferial por la lluvia

VÍDEO: Así fue el carnaval en Laviana

VÍDEO: Así fue el carnaval en Laviana

M.Á.G / Juan Plaza

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Laviana

Hubo referencias al mágico Oriente y se dejó ver algún sultán junto a Aladín, Simbad o Alí Babá. Sin embargo, la imaginación de los lavianeses no tiene límites y muchos de los disfraces que se dejaron ver en el desfile se fueron por otros derroteros diferentes a la temática propuesta: "Las mil y una noches". Así, hubo esqueletos, medusas mágicas, furbys de colores, un troncomóvil y hasta un Elvis Presley.

La tarde empezó con mal pie porque la lluvia no permitió hacer el desfile por las calles de la Pola. Tuvo que organizarse en el recinto ferial, pero las ganas de fiesta de los presentes no decayeron. "Hay muy buen ambiente. Estos es como un Descenso Folklórico, pero sin agua", señaló José Alfonso González, acompañado de la pequeña Laia, que pronto cumplirá los tres años. "Dimos dos vueltas por el interior del recinto y Laia me tiraba de la manga para seguir. Los niños se lo han pasado muy bien".

Alfombra mágica

González es integrante de la peña "El Cuélebre", una de las que se mantuvieron fieles al guion de la temática propuesta. Ataviados con túnicas y turbantes hicieron el desfile escoltando una alfombra mágica.

Por el recinto ferial de Laviana también desfilaron los Picapiedra, crupieres, mosquitos gigantes, cocineros, marcianos, personajes de los cuentos tradicionales, músicos cubanos y esqueletos del Día de Muertos para demostrar que el Antroxu no tiene límites en Laviana y, como los relatos de Sherezade, desborda fantasía.

