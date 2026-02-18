Barredos se echa a la calle para exigir una mejora integral del pueblo en una manifestación que congregó a más de un centenar de personas: "Se trata de dignidad"

Barredos, en Laviana, se echó este miércoles a la calle para mostrar su malestar con el Ayuntamiento y para reclamar mejoras en la localidad. Más de un centenar de vecinos caminaron desde la plaza de la iglesia hasta la plaza del Ayuntamiento, casi dos kilómetros, coreando consignas como “por el monte corren liebres, por Barredos la basura” y acusando al alcalde, el socialista Julio García, de faltar a su palabra. Según el presidente de la asociación de vecinos de Barredos, Alberto Rubio, el regidor estuvo más de un año prometiéndoles que soterrarían los contenedores de basura en las calles de la localidad. Finalmente no será así, se optará por un sistema de cubos, de quita y pon, algo que no convence para nada a los vecinos.

Protesta de los vecinos de Barredos, en Laviana, reclamando mejoras para la localidad / Juan Plaza

Soterramiento de contenedores

Rubio explicó que desde la creación de la asociación de vecinos en mayo de 2024, el objetivo principal fue el soterramiento de los contenedores de basura y “el Ayuntamiento mantuvo viva esta promesa durante más de un año, asegurando que el proyecto era viable y que se ejecutaría sin problema”. Sin embargo, en octubre de 2025, el discurso municipal cambió. Rubio denuncia que, mientras le aseguraban que el soterramiento seguía en marcha, los presupuestos ya se estaban cerrando con un plan totalmente distinto: el sistema de "quita y pon".

"De buenas a primeras, simplemente nos estuvieron mintiendo. El cambio para Barredos va a ser un retroceso", afirma Rubio con contundencia. El líder vecinal mantiene que el modelo de colocar cubos de basura en superficie cerca de las viviendas en horarios específicos supone un riesgo evidente de aumento de malos olores y presencia de residuos en la vía pública.

La petición del soterramiento de los contenedores de basura, ahora en superficie, está íntimamente ligada a una mejora en la limpieza de las calles de Barrredos. La localidad, según Rubio, tan solo tiene asignado un operario del servicio de limpieza municipal, algo que los vecinos consideran insuficiente para mantener la higiene mínima necesaria en sus calles.

Contenedores a rebosar

Francisca Barrado tiene un bar en Barredos y a diario se encuentra con problemas a la hora de tirar la basura en los contenedores. “Vas a tirar el cartón o el vidrio y los contenedores siempre están llenos porque no los vacían a diario con lo que la basura acaba en el suelo”.

Los vecinos reclaman al Ayuntamiento un plan integral de mejora para el pueblo. Para la Asociación de Vecinos no se trata solo de basura, sino de "dignidad". La sensación de haber sido engañados con supuestas contrataciones de empresas externas que nunca existieron ha fracturado la confianza con el Ayuntamiento de Laviana. Los vecinos exigen un Plan de Mejoramiento Integral que devuelva al pueblo la limpieza y el respeto que, según ellos, les ha sido arrebatado.

No es la primera vez, y probablemente no será la última, que los vecinos de Barredos salen a la calle. El pasado noviembre se plantaron en la Avenida del Principado (la antigua carretera AS-117) para exponer una detallada lista de necesidades. Cerca de dos centenares de personas se concentraron en el puente sobre el río Tiraña y cortaron la circulación en la vía durante media hora.

Este miércoles su protesta llegó hasta la plaza del Ayuntamiento de Laviana. Allí acusaron al alcalde de faltar a la verdad y le pidieron a gritos que los escuchase. Lo hicieron con pancartas y carteles reivindicativos generados con inteligencia artificial en los que mostraban sus demandas y su falta de confianza en el alcalde.