La escritora y antigua maestra en Laviana María Rosa Serdio presentará su nuevo libro en el Cidan

María Rosa Serdio es natural de Langreo, pero es lavianesa "de adopción". Durante décadas enseñó a los pequeños del concejo, ejerciendo de profesora en el colegio público Elena Sánchez Tamargo. El próximo viernes 27 de febrero, a partir de las 19.30 horas, presentará en el Cidan su nuevo libro, "Todo el silencio. Colección de haikus".

Serdio es, además de una persona muy querida por muchas generaciones de lavianeses, una prolífica escritora, tanto de temática infantil -ahí están obras como "Colores y más colores" o "La boda alada", como en otro tipo de publicaciones, como la que presentará este 27 de febrero. En "Todo el silencio", publicado por la editorial especializada en poesía Bajamar, Serdio presenta una serie de "haikus", un tipo de poema tradicional japonés (corto, contundente) con los que, según los organizadores, "llega directa al corazón".

En la presentación María Rosa Serdio estará acompañada del economista Pelayo Prendes. La entrada es libre hasta completar aforo.