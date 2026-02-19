El teatro asturiano regresa a Pola de Laviana con la obra "Cróniques de Valdesoto", este viernes

El teatro asturiano vuelve a Pola de Laviana. Este viernes 20 de febrero, desde las 19.30 horas, podrá verse en el escenario de la Casa de Cultura de la Pola la obra "Cróniques de Valdesoto", que representará la compañía San Félix, de la localidad sierense.

Las entradas pueden conseguirse desde una hora antes, en la misma Casa de Cultura, con la apertura de la taquilla. "Cróniques de Valdesoto" es una de las obras clásicas del Grupu Teatru San Félix, uno de los que más tradición tienen en Asturias. Se trata de la unión de una serie de sainetes de temática popular, base del teatro costumbrista de la región. Entre ellos están "El recateo", "El forofu", "El negociu les patates", "Vaya parexa", "L'escarmientu" o "La viagra". La duración estimada de la función es de unos 70 minutos.

El cartel de la función. / LNE

Teatro popular

Cada otoño, en Laviana se impulsa el ciclo de teatro asturiano "Pa morrer de risa", siempre con compañías teatrales locales, y enfocado a la comedia. El pasado 2025 se celebró la VIII edición del ciclo, que a su término entrega los premios "Fumarea" (como la compañía lavianesa de teatro costumbrista), cuyo galardón principal recayó en esta ocasión en la obra "Porque lo digo yo", de Teatro El Hórreo de Luarca.