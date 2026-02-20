Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laviana abre el plazo para la feria del stock que acompaña a las jornadas gastronómicas del Cabritu

Los comerciantes interesados en participar tienen hasta el 2 de marzo para inscribirse

Una feria del stock en Laviana, en una imagen de archivo.

Una feria del stock en Laviana, en una imagen de archivo. / FERNANDO RODRIGUEZ

L. Díaz

Pola de Laviana

Las jornadas gastronómicas del Cabritu en Laviana, entre el 13 y el 15 de marzo, son toda una tradición en el concejo, tanto en su vertiente culinaria, con dieciocho restaurantes participantes, como en la festiva, con las verbenas con "Tekila" y "Waykas". En los últimos años también se pretende que sea una celebración comercial, con la ayuda de los comercios del concejo. Ya está abierto el plazo (hasta el lunes 2 marzo) para participar en la feria del stock que tiene lugar en paralelo a la celebración gastronómica.

Tal y como explican desde el Ayuntamiento, la participación para los comercios de Laviana interesados en formar parte de esta feria será "gratuita, debiendo inscribirse en la ventanilla de información del Ayuntamiento antes del lunes 2 de marzo, a las 14.00 horas".

Los comerciantes e industriales interesados deberán suscribir "un compromiso de participación, en el horario íntegro de apertura de la carpa": el sábado 14 y domingo 15, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Los participantes "deberán aportar su mobiliario y personal para atender el puesto", y el espacio disponible "se distribuirá de forma proporcional entre el número de comercios inscritos". La carpa dispondrá "de alumbrado, conexión eléctrica y animación musical".

El objetivo, subrayan, es el de "visibilizar la riqueza y variedad de negocios existentes, dinamizar la venta del comercio local y ofrecer alternativas de ocio durante las jornadas" del Cabritu.

