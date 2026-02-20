Laviana ya coloca su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final

Las obras de renaturalización del Nalón a su paso por La Chalana, en Laviana, entran en su recta final. Este viernes 20 de febrero se está llevando a cabo la instalación de lo que se espera sea el emblema de esta renovación del entorno del río, la nueva pasarela peatonal que unirá ambas orillas del Nalón en la zona. Los trabajos, que desarrolla la empresa Excade, tienen un presupuesto total de 1,6 millones de euros.

El paso de dos grandes convoyes, cargados con la estructura de la nueva pasarela peatonal, obligó a cortar este viernes por la mañana el tráfico en el puente de La Chalana, uno de los dos principales accesos a Pola de Laviana, una operación que contó con el apoyo de la Policía Local. A las 9.45 horas, aproximadamente, la operación se dio por concluida: las piezas del gran mecano ya estaban dentro de la parcela que se encuentra en obras. Junto a ellas, dos enormes grúas de gran tonelaje, específicamente llegadas para acometer el montaje de la pasarela.

Las obras de La Chalana comenzaron a finales del pasado mes de mayo, y cuentan con un plazo de ejecución de un año, por lo que se encuentran ya en su recta final, más con la instalación de la nueva pasarela. Se trata de un proyecto que nació con polémica. Vecinos del concejo dudaron de la eliminación del muro de contención de La Chalana, que inicialmente se reflejaba en el proyecto. Finalmente, tras protestas y reuniones, Confederación Hidrográfica del Cantábrico modificó el proyecto e incluyó la renovación del muro, que se integró en todas las obras realizadas. Hidrográfica apuntaba al "arraigo cultural e histórico del muro en la sociedad lavianesa ha sido un factor determinante en la decisión, así como el interés municipal en buscar una solución técnica que permita compatibilizar ambas estructuras", el muro y las nuevas escolleras que ya se han construido.

Fondos europeos

Los trabajos en La Chalana se sufragan con fondos europeos. El proyecto, además de conservar finalmente el muro de contención de las aguas, incluye la construcción de taludes de vegetación, con escolleras en la parte inferior, la más cercana al nivel habitual de las aguas del Nalón. Se pretende, según el documento técnico, «recuperar el bosque autóctono de ribera, un total de 2,48 hectáreas con alisos y fresnos». También se van a ejecutar «1,5 kilómetros de nuevas sendas, una área recreativa" y la pasarela de madera, "que conecta ambos márgenes del río".

Habrá además una segunda pasarela, de dimensiones mucho más modestas, que salvará el canal del molino de agua existente en la zona. También se creará «un área recreativa de 42.000 metros cuadrados en la que se podrían incluir paneles informativos del ecosistema del entorno, que podrían expandirse a lo largo del paseo fluvial».

El Ayuntamiento de Laviana, además, pidió varias mejoras a este proyecto. Entre ellas, mejoras en los accesos al río, para poder favorecer el "uso lúdico" del Nalón, ya sea con un entorno de baños, playa fluvial, y también para los pescadores. También se diferenciarán las sendas de uso peatonal y ciclista, y se mejorará el mobiliario que se preveía instalar.