La instalación de la gran pasarela de La Chalana y el avance de las obras, "la materialización de un sueño", según el Alcalde de Laviana

Este viernes, las obras de renaturalización del Nalón a su paso por La Chalana, en Laviana, entraban en su recta final. Lo hacían a través de la instalación de lo que es un nuevo emblema para este entorno, la gran pasarela peatonal, la mayor de Asturias de sus características, que pasa a unir ambas márgenes del río Nalón, el "prau" de La Chalana y el paseo fluvial. Uno de los puntos culminantes de unas obras que tienen un presupuesto de 1,6 millones de euros.

El alcalde de Laviana, Julio García, destacaba que este viernes "hemos asistido a un momento emocionante". La nueva pasarela (44 metros de largo, 40 toneladas de peso) "es en sí mismo un elemento que materializa un sueño, que se gesto hace casi siete años, y que hoy se hace más real". Y es que, según el regidor, "ya no es soñar con una Laviana que vuelva a mirar al río, ahora ya es una realidad". De esta forma, está más cerca "poder disfrutar del agua y tener un espacio de descanso, era nuestro objetivo, y estamos viendo que lo estamos consiguiendo", concluyó el regidor.

Así se instaló la pasarela peatonal de La Chalana, en Laviana /

El montaje de la pasarela obligó a cortar el tráfico en el puente de La Chalana, si bien a las 9.45 horas del viernes ya se podía circular de nuevo con normalidad. Dos grandes convoyes llevaron las dos piezas de la pasarela peatonal, que se ensamblaron durante la mañana. A lo largo de la tarde del viernes se procedió a la operación de instalación del "nuevo puente" de La Chalana. Una operación que se había aplazado, prevista para días atrás, cuando tuvo lugar un temporal de fuertes vientos, que hacían imposible la tarea.