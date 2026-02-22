La exposición de la pintora Vivian Esteban, hasta el viernes día 27 en el Cidan de Laviana
La muestra puede verse en horario de 9.00 a 14.00, y el jueves también por la tarde
L. M. D.
Pola de Laviana
Vivian Esteban, "Ver", es una prolífica pintora asturiana, cuyo arte la lleva a representar todo tipo de paisajes y edificios de temática asturiana. Estos días tiene abierta exposición en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana. Puede verse hasta el viernes 27 de febrero.
Bajo el título "puentes y molinos", la pintora ha realizado una selección de algunas de sus obras, entre las cuales pueden verse algunos paisajes lavianeses. El horario de visita a la muestra es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, el día de "mercáu" en la Pola, también por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.
