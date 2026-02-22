Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La exposición de la pintora Vivian Esteban, hasta el viernes día 27 en el Cidan de Laviana

La muestra puede verse en horario de 9.00 a 14.00, y el jueves también por la tarde

La inauguración de una exposición de Vivian Esteban.

La inauguración de una exposición de Vivian Esteban. / V. Esteban

L. M. D.

Pola de Laviana

Vivian Esteban, "Ver", es una prolífica pintora asturiana, cuyo arte la lleva a representar todo tipo de paisajes y edificios de temática asturiana. Estos días tiene abierta exposición en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana. Puede verse hasta el viernes 27 de febrero.

Bajo el título "puentes y molinos", la pintora ha realizado una selección de algunas de sus obras, entre las cuales pueden verse algunos paisajes lavianeses. El horario de visita a la muestra es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, el día de "mercáu" en la Pola, también por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

