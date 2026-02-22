Más de setecientas personas se echaron a las calles de Laviana, Caso y Sobrescobio con las carreras Galbán

Más de setecientas personas se echaron este domingo por la mañana a correr por las calles y caminos de Laviana, Caso y Sobrescobio. Todo ello, por una buena causa: apoyar a la Asociación Galbán en la lucha contra el cáncer infantil.

En Pola de Laviana, la marcha, de 3,3 kilómetros, partió a mediodía desde la Avenida, para adentrarse luego en el paseo fluvial, llegar a Barredos y retornar de nuevo al centro de la Pola. Hubo 420 inscripciones, cien más que el año pasado, todas ellas personas concienciados en la necesidad de impulsar la investigación y de apoyar a las familias cuyos pequeños sufren la enfermedad.

En Campo de Caso fueron unos 150 los participantes los que, saliendo desde la plaza del Ayuntamiento, dieron una vuelta completa a la localidad, hasta llegar al punto de partida, unos 1,5 kilómetros.

Por su parte, en Sobrescobio, unas 190 personas salieron desde la localidad de Soto de Agues, para llegar hasta la plaza del Ayuntamiento en Rioseco.