Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desfile Carnaval OviedoAngulerosComercio en Asturias
instagramlinkedin

Más de setecientas personas se echaron a las calles de Laviana, Caso y Sobrescobio con las carreras Galbán

El objetivo común, apoyar la investigación contra el cáncer infantil

Así fueron las carreras Galbán en Laviana y el Alto Nalón

Así fueron las carreras Galbán en Laviana y el Alto Nalón

Ver galería

Así fueron las carreras Galbán en Laviana y el Alto Nalón /

L. Díaz

Pola de Laviana

Más de setecientas personas se echaron este domingo por la mañana a correr por las calles y caminos de Laviana, Caso y Sobrescobio. Todo ello, por una buena causa: apoyar a la Asociación Galbán en la lucha contra el cáncer infantil.

En Pola de Laviana, la marcha, de 3,3 kilómetros, partió a mediodía desde la Avenida, para adentrarse luego en el paseo fluvial, llegar a Barredos y retornar de nuevo al centro de la Pola. Hubo 420 inscripciones, cien más que el año pasado, todas ellas personas concienciados en la necesidad de impulsar la investigación y de apoyar a las familias cuyos pequeños sufren la enfermedad.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Laviana

En Campo de Caso fueron unos 150 los participantes los que, saliendo desde la plaza del Ayuntamiento, dieron una vuelta completa a la localidad, hasta llegar al punto de partida, unos 1,5 kilómetros.

Noticias relacionadas

Por su parte, en Sobrescobio, unas 190 personas salieron desde la localidad de Soto de Agues, para llegar hasta la plaza del Ayuntamiento en Rioseco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Milagro en Blimea: dos heridas leves tras empotrar su coche contra una casa
  2. El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes
  3. Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final
  4. Regresar a Pinos o echar el cierre: la cabaña ganadera de Mieres se juega este verano la supervivencia del sector, con decenas de explotaciones en peligro
  5. El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres encara su apertura sin alterar el tráfico urbano: el Ayuntamiento descarta cambios en el entramado vial
  6. Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones
  7. León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
  8. Mieres reafirma su idilio con el Antroxu antes de hacer arder la Trumpchona entre 'glayíos' por la paz

Más de setecientas personas se echaron a las calles de Laviana, Caso y Sobrescobio con las carreras Galbán

Más de setecientas personas se echaron a las calles de Laviana, Caso y Sobrescobio con las carreras Galbán

La instalación de la gran pasarela de La Chalana y el avance de las obras, "la materialización de un sueño", según el Alcalde de Laviana

La Vuelta Ciclista a España femenina llega al infierno del Angliru: así serán las dos terribles etapas que pasarán por Asturias

La Vuelta Ciclista a España femenina llega al infierno del Angliru: así serán las dos terribles etapas que pasarán por Asturias

Laviana abre el plazo para la feria del stock que acompaña a las jornadas gastronómicas del Cabritu

Laviana abre el plazo para la feria del stock que acompaña a las jornadas gastronómicas del Cabritu

Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final

Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final

El teatro asturiano regresa a Pola de Laviana con la obra "Cróniques de Valdesoto", este viernes

El teatro asturiano regresa a Pola de Laviana con la obra "Cróniques de Valdesoto", este viernes

La larga espera de Genaro para cumplir su último deseo de volver a Pola de Laviana: 78 años, párkinson y casi dos años sin lograr plaza en la residencia

La escritora y antigua maestra en Laviana María Rosa Serdio presentará su nuevo libro en el Cidan

La escritora y antigua maestra en Laviana María Rosa Serdio presentará su nuevo libro en el Cidan
Tracking Pixel Contents