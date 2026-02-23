Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Los cuernos de Don Friolera", teatro de la compañía Kumen este viernes en Laviana

La representación de la obra de Valle Inclán será en la Casa de Cultura, a las 19.30 horas

El elenco de la obra, saludando a su término el día del estreno.

El elenco de la obra, saludando a su término el día del estreno. / Kumen

L. M. D.

Pola de Laviana

Ya están a la venta las entradas de la obra de teatro "Los cuernos de don Friolera", la nueva apuesta del grupo langreano Kumen. La función podrá verse este viernes 27 de febrero, a las 19.30 horas, en el escenario de la Casa de Cultura de Pola de Laviana.

"Los cuernos de don Friolera" se estrenó el pasado otoño, con gran éxito, en el teatro José León Delestal de La Felguera. Se trata de una adaptación de una obra de Ramón María del Valle-Inclán, toda "una crítica al machismo ibérico, bajo el prisma del esperpento". Las entradas pueden adquirirse estos días en el Cidan, y en la Casa de Cultura, el mismo día de la representación, desde una hora antes de su inicio.

En "Los cuernos de Don Friolera", el protagonista, el teniente Astete (don Friolera) se vuelve loco de celos por un supuesto engaño de su mujer, Doña Loreta. Presionado por sus colegas militares y un vecindario malintencionado, se ve empujado a una venganza absurda bajo el grito de: “¡En el cuerpo de carabineros no hay cabrones!”.

"Los cuernos de Don Friolera", teatro de la compañía Kumen este viernes en Laviana

