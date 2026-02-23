El Descenso Folklórico del Nalón de Laviana ya calienta motores: concurso de carteles y asamblea de simpatizantes
Los murales pueden enviarse hasta el día 12 de abril, con premio para el ganador de 750 euros
El Descenso Folklórico del Nalón, en Laviana, es una de las fiestas más importantes de Asturias. Así lo avala su distinción como fiesta de Interés Turístico Nacional. Para organizarla, es necesario trabajar con mucha anticipación, y eso es lo que ya se está haciendo. Desde hace unos días, y hasta el 12 de abril, está abierto el plazo para participar en el concurso de carteles, la imagen que representará a la fiesta este 2026. Además, este miércoles 25 de febrero, en el Cidan, se celebrará una asamblea de socios y simpatizantes, con la que impulsar la planificación de la fiesta.
Carteles
Esta será la XXXIII edición del Concurso Nacional de Carteles murales del Descenso Folklórico del Nalón, fiesta que cumplirá 57 ediciones. Los carteles que se presenten a concurso deberán tener un tamaño de 50 centímetros de ancho y 70 de alto, en formato digital. El tema es libre, pero "tendrá que significarse como un reclamo turístico, claramente inspirado en el Descenso Folklórico del nalón, recogiendo su espíritu y animando a la participación".
El premio para el ganador será de 750 euros. El fallo se hará público el sábado 16 de mayo, cuando tenga lugar la comida en la calle que organiza la Asociación Llavianeses pol Descensu.
Todos los carteles presentados se expondrán en el Cidan de Pola de Laviana, en una muestra que durará 15 días, a partir del 18 de mayo. Las bases íntegras pueden leerse en la web de la Asociación que impulsa la fiesta.
Asamblea
Además, para ir organizando la fiesta, Llavianeses pol Descensu celebra este miércoles 25 de febrero, a las 19.30 horas, en el Cidan, una asamblea. Durante la reunión se abordarán temas "clave para el presente y el futuro de la asociación y del Descenso Folklórico". Así, se prevé actualizar la junta directiva, exponer las cuentas y actividades de 2025, e iniciar la planificación y organización del Descenso de 2025, así como tratar el tema del voluntariado en la fiesta.
