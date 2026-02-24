José Javier Souto presenta su nueva novela en Laviana, "Dafne", un libro "sobre el amor"
El acto tendrá lugar el 5 de marzo, a las 19.00 horas en el Cidan
L. Díaz
El escritor José Javier Souto volverá a Laviana para presentar, el próximo jueves 5 de marzo su nueva obra, "Dafne", un libro sobre "el amor y la superación personal".
La presentación tendrá lugar en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), a partir de las 19.00 horas. Natural de Urbiés, en Mieres, a los 24 años quedó sepultado en la mina, accidente que provocó su jubilación. 16 años después fue diagnosticado de una lesión cerebral y dos enfermedades raras, de carácter degenerativo.
Es autor de libros como "Mil palabras", "Un día conoceré a Claudia", "A la vera del camino" o "Palabras para un rostro".
María Rosa Serdio
Por otra parte, este viernes 27 de febrero la escritora y antigua maestra en Laviana, María Rosa Serdio, presentará también en el Cidan, a las 19.30 horas, su nuevo libro, "Todo el silencio", una colección de haikus.
