Barredos y las "1001 mentiras" del Ayuntamiento de Laviana: los vecinos vuelven a protestar ante el Consistorio

"¡Barredos unido jamás será vencido!". Este fue uno de los gritos que más resonaron este miércoles en la Plaza del Ayuntamiento de Laviana. Coincidiendo con la sesión plenaria del mes de febrero, más de medio centenar de vecinos de Barredos elevaron el tono de las protestas que vienen protagonizando desde hace semanas contra lo que califican como un abandono sistemático por parte Consistorio.

Concentración de los vecinos de Barredos en Laviana / Fernando Rodríguez

La concentración convocada por la Unión Vecinal de Barredos no pasó desapercibida. Armados con silbatos, bocinas de aire y una gran pancarta en la que se podía leer "Ayuntamiento, atiende! Exigimos soluciones ya", los vecinos mostraron su indignación de forma pacífica pero muy contundente.

"Vamos a contar mentiras"

"Ahora que estamos solitos, ahora que estamos solitos, vamos a contar mentiras, tralará...", cantaron en clara alusión a las "promesas incumplidas" por parte del equipo de gobierno de Laviana. Los manifestantes portaban carteles individuales con lemas directos como "1001 mentiras" o "Mentirosos, trapaceros", ilustrados con caricaturas del alcalde, Julio García. Otros carteles recordaban promesas específicas como el soterramiento de la basura o la seguridad vial: "Queremos basura soterrada. Lo prometisteis, ¡cumplid vuestra promesa!".

Entrega de reivindicaciones

El presidente de la Asociación de Vecinos, Alberto Rubio, entregó al Alcalde y a todos los concejales de la Corporación un escrito en el que detallaban una larga lista de reivindicaciones. Entre las exigencias vecinales destaca, de manera prioritaria, el cumplimiento del compromiso para el soterramiento de la basura en la localidad. En el ámbito de las infraestructuras, los vecinos reclaman la construcción de un paso subterráneo bajo la vía del tren para facilitar el acceso a la zona educativa, así como el asfaltado de la Avenida Principado y el arreglo de sus semáforos.

En materia de seguridad vial y urbanismo, el escrito detalla la urgencia de asfaltar e iluminar la calle Candil, acometiendo de forma inmediata el arreglo del argayu a la altura del número 16 y mejorando la visibilidad en el entronque con la AS-387. A esto se suma la petición de instalar reductores de velocidad tanto en la Barriada como en la carretera de Tiraña, además de proceder a la sustitución del mobiliario urbano degradado.

Río Tiraña

Respecto al entorno natural y los espacios públicos, el colectivo exige el acabado de la limpieza del río Tiraña, junto al asfaltado y la colocación de una barandilla en su orilla hasta la unión con el río Nalón. Asimismo, solicitan la separación de la zona de mayores del parque infantil, instalando en este último toldos para proteger del sol en verano, y proponen pintar los túneles de la Barriada con motivos representativos del concejo. Por último, el texto demanda medidas urgentes ante las casas en peligro de ruina y el cumplimiento estricto de los expedientes ya actuados en fincas de la Avenida del Principado.

"Queremos diálogo, no nos escondemos", afirmaba Rubio. Con esta acción, los vecinos de Barredos han dejado claro que la presión no cesará hasta que las "razonadas y razonables reivindicaciones" que plantean pasen de las palabras y las promesas a los hechos.