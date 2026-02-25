Laviana habilita un punto informativo en el Ayuntamiento para facilitar la devolución de los recibos del agua

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Laviana detectaba una serie de errores en el cobro de los recibos del agua. Para facilitar su devolución, el Pleno ha aprobado la puesta en marcha de un punto informativo, en la planta baja de la casa consistorial, para favorecer este proceso.

Tal y como explicaron desde el gobierno local lavianés, "en el mes de febrero se detectó un error en los recibos de agua que pasaron al cobro del segundo y tercer trimestre del 2025". Ante esta situación, "y para poder anularlos de forma correcta", este miércoles 25 de febrero se llevó la cuestión al Pleno, "como parte de la tramitación administrativa, con sus informes jurídicos y económicos". "Lógicamente", afirma el gobierno local, "el interés del Ayuntamiento es subsanar este error y solucionarlo lo antes posible".

Causas, un error administrativo

"Las causas de este error en los recibos del agua", añadieron fuentes municipales, "vienen motivados a raíz de la modificación de la ordenanza fiscal que fue aprobada en el pleno del 30 de octubre de 2024 y que supuso una regularización de las tarifas de agua". La propia tramitación administrativa de la aprobación de la ordenanza "coincidió, en su parte final, con el traspaso de poderes entre los responsables de la Tesorería Municipal. Esto provocó un error de tramitación en el expediente de la Ordenanza, que no se concluyó de forma definitiva".

Ante la posibilidad de caer en "una indefensión jurídica, tanto el propio Ayuntamiento como los abonados", se decidió, "siguiendo los informes técnicos", revisar "de oficio los decretos de aprobación de los padrones del segundo y tercer trimestre del 2025". De esta forma, se procedió a "su revocación parcial, en su parte dedicada al consumo de agua, canon de contadores e IVA".

Devoluciones

Estas devoluciones, en el caso de los recibos domiciliados, se harán de forma automática, tras la aprobación de la medida en el Pleno de este 25 de febrero. En estos casos "sin necesidad de ninguna solicitud ni reclamación. Recibirán la devolución en la cuenta corriente de los abonados". En el caso de los pagos realizados en la Caja municipal, "se devolverán en dicho departamento".

En todo caso, para "agilizar los procesos y dar toda la información necesaria a los abonados", se va a habilitar un punto de información en la planta baja del Ayuntamiento.