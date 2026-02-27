Las Cuencas y Transilvania, unidas por el carbón: ambos territorios impulsan un hermanamiento para "estrechar lazos culturales, históricos y económicos"
Laviana acogió un encuentro institucional para presentar el proyecto
Pola de Laviana acogió este viernes un encuentro institucional, celebrado en el Ayuntamiento, entre miembros del Centro Cultural Balada y representantes municipales para poner en común los avances del proyecto "Las Cuencas de Asturias y Transilvania Hermanadas", una iniciativa destinada a "estrechar lazos culturales, históricos y económicos entre ambas regiones con tradición minera", destacó el gobierno local.
Durante el encuentro se expusieron los "objetivos del proyecto, los beneficios y se abordaron los detalles del próximo viaje institucional a Transilvania, al que han sido invitados los alcaldes de las cuencas mineras asturianas por parte de las autoridades rumanas".
Colaboración
Esta reunión ha supuesto "un primer paso para consolidar una colaboración internacional basada en la identidad común de los territorios mineros, fomentando el intercambio de experiencias y oportunidades de desarrollo conjunto entre Asturias y Transilvania", concluyó el gobierno local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Milagro en Blimea: dos heridas leves tras empotrar su coche contra una casa
- El influencer asturiano que se ha vuelto 'therian': Omaruco la lía parda en Mieres
- El alpinista Juanito Oiarzabal carga en Mieres contra la 'masificación' de las grandes cimas del planeta: 'Ahora mismo el Himalaya está totalmente corrompido; es un negocio
- Crisis en el Ayuntamiento de Langreo: expulsada la edil de Participación Ciudadana tras denunciar 'trato de favor' a una asociación, que el gobierno local (IU) niega
- El PP alerta de la pérdida de 3,4 millones de euros si no se conecta la caldera de biomasa del Batán a la red de calor de Mieres
- El Corredor del Nalón se queda sin desdoblar: los técnicos optan por hacer carriles de incorporación y de salida en ocho enlaces
- Laviana ya tiene su nuevo puente de La Chalana: las obras en el entorno del Nalón, en su recta final
- Nueve restaurantes del parque natural de Redes ofrecen menús especiales con caza este fin de semana