Las Cuencas y Transilvania, unidas por el carbón: ambos territorios impulsan un hermanamiento para "estrechar lazos culturales, históricos y económicos"

Laviana acogió un encuentro institucional para presentar el proyecto

El encuentro celebrado en el Ayuntamiento.

El encuentro celebrado en el Ayuntamiento. / LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Laviana

Pola de Laviana acogió este viernes un encuentro institucional, celebrado en el Ayuntamiento, entre miembros del Centro Cultural Balada y representantes municipales para poner en común los avances del proyecto "Las Cuencas de Asturias y Transilvania Hermanadas", una iniciativa destinada a "estrechar lazos culturales, históricos y económicos entre ambas regiones con tradición minera", destacó el gobierno local.

Durante el encuentro se expusieron los "objetivos del proyecto, los beneficios y se abordaron los detalles del próximo viaje institucional a Transilvania, al que han sido invitados los alcaldes de las cuencas mineras asturianas por parte de las autoridades rumanas".

Esta reunión ha supuesto "un primer paso para consolidar una colaboración internacional basada en la identidad común de los territorios mineros, fomentando el intercambio de experiencias y oportunidades de desarrollo conjunto entre Asturias y Transilvania", concluyó el gobierno local.

Las Cuencas y Transilvania, unidas por el carbón: ambos territorios impulsan un hermanamiento para "estrechar lazos culturales, históricos y económicos"

Laviana habilita un punto informativo en el Ayuntamiento para facilitar la devolución de los recibos del agua

Barredos y las "1001 mentiras" del Ayuntamiento de Laviana: los vecinos vuelven a protestar ante el Consistorio

Los empresarios organizan las jornadas "Impulso Nalón" para mostrar las fortalezas de las compañías del valle

José Javier Souto presenta su nueva novela en Laviana, "Dafne", un libro "sobre el amor"

"Los cuernos de Don Friolera", teatro de la compañía Kumen este viernes en Laviana

El Descenso Folklórico del Nalón de Laviana ya calienta motores: concurso de carteles y asamblea de simpatizantes

El Corredor del Nalón se queda sin desdoblar: los técnicos optan por hacer carriles de incorporación y de salida en ocho enlaces

