Las Cuencas y Transilvania, unidas por el carbón: ambos territorios impulsan un hermanamiento para "estrechar lazos culturales, históricos y económicos"

Pola de Laviana acogió este viernes un encuentro institucional, celebrado en el Ayuntamiento, entre miembros del Centro Cultural Balada y representantes municipales para poner en común los avances del proyecto "Las Cuencas de Asturias y Transilvania Hermanadas", una iniciativa destinada a "estrechar lazos culturales, históricos y económicos entre ambas regiones con tradición minera", destacó el gobierno local.

Durante el encuentro se expusieron los "objetivos del proyecto, los beneficios y se abordaron los detalles del próximo viaje institucional a Transilvania, al que han sido invitados los alcaldes de las cuencas mineras asturianas por parte de las autoridades rumanas".

Esta reunión ha supuesto "un primer paso para consolidar una colaboración internacional basada en la identidad común de los territorios mineros, fomentando el intercambio de experiencias y oportunidades de desarrollo conjunto entre Asturias y Transilvania", concluyó el gobierno local.