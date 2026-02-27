Talleres, conciertos, charlas, cine y teatro: el valle del Nalón conmemorará el 8M con un amplio programa de actividades

Talleres, presentaciones literarias, conciertos, charlas, cine y teatro son algunas de las actividades que componen el amplio programa de actividades impulsado por los cinco ayuntamientos del valle del Nalón para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer.

Pola de Laviana acogió este viernes la presentación de los actos y de la campaña institucional conjunta promovida desde las concejalías de Igualdad de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Caso y Sobrescobio que se centra esta vez en los "roles sexistas que están normalizados en la sociedad".

Bajo el lema "Lo habitual no es neutral" se pretende "invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre aquellas realidades que, por repetidas y asumidas, hemos llegado a considerar normales, pero que no son neutras ni inocentes. Proponemos mirar de frente a esas dinámicas cotidianas que históricamente han asignado a las mujeres roles, responsabilidades y cargas desiguales. Muchas de estas expectativas — organizar el hogar, cuidar, conciliar, sostener emocionalmente, estar disponibles o renunciar en primer lugar— se han interiorizado como parte del orden natural de las cosas. Sin embargo, responden a estructuras sociales que perpetúan desigualdades".

La edil de San Martín Mari Paz Alonso expuso que en lo cotidiano "nos seguimos encontrando escenas habituales, normalizadas en nuestra sociedad, que constatan la desigualdad de género y acentúan las diferencias". A las mujeres, "por el mero hecho de serlo, se les presupone que tienen que asumir en exclusiva unos roles y unas responsabilidades que van en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, que a priori son sutiles, y que perpetuar el machismo".

Más allá de la campaña conjunta, cada ayuntamiento ha configurado su propia programación para conmemorar el 8M. El 8 de marzo es la fecha de la gran manifestación regional en Villaviciosa, por lo que los ayuntamientos del Valle han centrado sus actos principales el 6 de marzo. Ese día, el Ayuntamiento de Langreo acogerá a las 12.00 un pleno extraordinario en el que tendrá lugar una actuación musical a cargo de alumnado del colegio Benedicto Bembibre de Lada. En Laviana habrá, a las 17.30 horas, en la Biblioteca de Barredos, un taller sobre inventoras. Y, a las 18.00 horas, en la Casa de Cultura de la Pola, un concierto de Alba Gil y María Silva.

En San Martín habrá a lo largo del mes un homenaje a las asociaciones de mujeres del municipio con la performance "El Paseo de la Igualdad", que emula el paseo de la fama de Hollywood, así como la comida tributo a las nonagenarias del concejo, la distinción "Mujeres del Siglo XXI", para la jueza Eloína González Orviz, o el reconocimiento para la Tertulia Feminista Les Comadres, de Gijón, por sus cuarenta años de activismo feminista.

El 21 de marzo, a las 12.00, el centro social de Soto de Agues, en Sobrescobio, se llevará a cabo un espectáculo cultural titulado "Arte y copla", en el que se analiza el relato de una época de la historia de la mujer a través de un repertorio de las canciones de copla.