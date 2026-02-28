Incendios "intencionados" arrasan cien hectáreas del monte Carrio (Laviana): una ruta ciclista hizo de cortafuegos para impedir el avance de las llamas

Incendios "intencionados" han acabado con una amplia superficie del monte Carrio. "Estas semana, según datos provisionales, cien hectáreas del Monte Carrio, han sido afectadas por fuegos intencionados. Unos incendios que vienen siendo recurrentes en esta zona y que no obedecen a fenómenos naturales, sino a la mano del hombre", aseguró el gobierno local.

El fuego ha afectado tanto a la flora y fauna de la zona como al itinerario ciclista "Senderos del Carbón", una de "las instalaciones más espectaculares para la práctica de la bicicleta de montaña, especialmente de la modalidad del enduro, además de la pérdida de señalizaciones y marcas, con una importante afectación a otras infraestructuras. Se da la paradoja de que, gracias precisamente a uno de los trazados más transitados, el conocido flowtrail, que hizo de cortafuegos, el fuego se mantuvo a raya en la zona baja del monte, evitando su propagación en las inmediaciones de Carrio", expusieron los responsables municipales.

El Ayuntamiento de Laviana también señaló que, en colaboración con el Principado de Asturias, se plantea "en este momento realizar un acotamiento de la zona quemada, en un intento de dar un respiro a este monte maltratado a lo largo de todos estos años y así buscar otras alternativas para el mantenimiento de las zonas de maleza, para que se conserven de una forma natural que permita seguir avanzando en un proyecto que ha logrado, a pesar de todos estos obstáculos, dar una nueva vida al Monte Carrio".

Argumentaron las mismas fuentes que este monte ha sufrido, a lo largo de más de un siglo, "acciones sobre el terreno que lo habían dejado prácticamente inservible para la actividad agraria y ganadera. La industrialización de la zona y la explotación de minas de carbón afectaron profundamente tanto a la orografía del terreno como a la masa forestal, dejándonos hoy en día un paisaje de monte bajo, arbustivo y poco aprovechable para usos ganaderos. Quizás esta sea una de las razones que, de forma tradicional se argumenta, la de su escaso valor ambiental, para escudarse en la práctica de estos actos prohibidos del uso del fuego".

Zona degradada

Esta zona degradada fue objeto, por parte del Ayuntamiento de Laviana y desde el año 2019, de un proyecto de recuperación medioambiental en la que pudiesen convivir los usos tradicionales con la práctica deportiva, en un intento de dar una nueva visión regenerada a este espacio degradado. "A lo largo de estos años, se han recuperado viejos caminos mineros para la práctica deportiva, se ha dado un nuevo uso al plano inclinado de Coto Musel, se han construido nuevas pistas ganaderas y se ha procedido a la limpieza de caminos y desbroces anuales o bianuales", apuntaron desde el Ayuntamiento.

"Todas estas actuaciones", prosiguieron los responsables municipales, "habían, incluso, mejorado notablemente la masa forestal y se había conseguido volver a tener zonas de jóvenes plantones de hayas, abedules y castaños. Sin embargo, la buena marcha de la recuperación de la zona no ha ido acompañada de un cambio de la mentalidad en la gestión de estos recursos naturales y se ha vuelto a dar fuego al monte".