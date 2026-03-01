Limpieza, asfaltados y la mejora del río Tiraña: la "ruta reivindicativa" de los vecinos de Barredos

Mediodía de un radiante sábado de final de febrero en Barredos. El sol, pese a que sigue haciendo frío, invita a dar un paseo junto al río o tomarse algo en una terraza. No para todos. Decenas de vecinos han decidido posponer el solaz para sentarse tras los pupitres del colegio Maximiliano Arboleya y debatir sobre los problemas de la localidad: toca asamblea de la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos, entidad surgida hace dos años y que integra a 350 personas.

Directivos y socios de la asociación vecinal de Barredos. / M. Á. G.

Los vecinos llevan unos días especialmente intensos de reivindicaciones. En apenas dos semanas, han protagonizado una "performance" de protesta en el Carnaval de Laviana, una manifestación hasta el Ayuntamiento y una concentración, el pasado miércoles, también frente a la Casa Consistorial. Demandan un plan de mejora integral de Barredos y actuaciones como el soterramiento de los contenedores de basura, asfaltados, más limpieza, "el sostenimiento de los equipamientos existentes" y, en general, más inversiones por parte del Ayuntamiento.

Por la izquierda, José Antonio Rodríguez, Vicente Cuesta y Alberto Rubio en el paso subterráneo bajo las vías. / M. Á. G.

"Tenemos la suerte de que la gente está muy implicada con los problemas del pueblo y suele responder a las convocatorias, no solo cuando son reivindicativas, sino también en otros ámbitos", señala el presidente de la Unión Vecinal de Barredos, Alberto Rubio. El que fuera secretario general de Comisiones Obreras de Asturias rechaza que la asociación esté politizada, "como mantiene el Alcalde (PSOE)". Al haber sido un personaje público, reconoce que "todo el mundo sabe cuál es mi ideología, pero yo no conozco la de la gente que está conmigo en la directiva y tampoco tengo interés en conocerla. Lo que nos une es luchar por los intereses de Barredos".

Leticia González y Alberto Rubio en la calle Cadil. / M. Á. G.

Movilizaciones

Agustín San Martín y Juan Vázquez junto a unos contenedores. / M. Á. G.

Tras una hora de asamblea en las que se ha hecho balance de las últimas movilizaciones, los próximos paso a dar y las sugerencias y problemas planteados por los vecinos, los asistentes comienzan a levantarse de las sillas y los bancos para regresar a sus casas. Pero un pequeño grupo formado por miembros de la directiva y socios acompaña a este diario en un recorrido por las calles de Barredos para identificar sobre el terreno algunas de las deficiencias sobre las que vienen alertando en los últimos meses. Una ruta que los vecinos ven casi como una suerte de viacrucis reivindicativo.

Subterráneo

La primera parada llega pronto, poco después de salir del colegio: el paso subterráneo que pasa bajo las vías del tren de la línea Gijón-Laviana, de la antigua Feve. "Está sin iluminar y sucio. Debería ser el paso habitual para los chavales que van al colegio y al instituto (el IES Alto Nalón), pero al final la gente pasa por el paso a nivel porque esto está como está", indica Rubio en el subterráneo, acompañado por José Antonio Rodríguez y Vicente Cuesta. Unos metros más allá, al pasar junto a la estación, lanza otra reflexión. "La verdad es que con el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) no tenemos mucha queja porque suele atender las peticiones que hacemos. Con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ya es otra cosa".

Alberto Rubio y Agustín San Martín junto al río Tiraña. / M. Á. G.

La sentencia queda en el aire, pero encuentra argumentación unos pasos más allá, junto al cauce del río Tiraña, afluente del Nalón.

"Tenemos un problema importante porque no se ha terminado de dragar bien y suele acumular mucho sedimento, lo que provoca a su vez que haya más maleza", indica Alberto Rubio. Otra deficiencia está sobre el cauce, en la senda que va a desembocar al paseo fluvial del Nalón. "La utiliza mucha gente que va al paseo y el problema es que, en un tramo amplio, no está vallada, con el peligro de que alguien se caiga al río. Y una parte está sin asfaltar, con lo que se llena todo de barro cuando llueve".

De regreso al centro urbano de Barredos, los vecinos se detienen junto al parque para demandar la colocación de "toldos o algún elemento similar" para generar sombras en los días en los que aprieta el sol. También piden poner en otra zona los aparatos de gerontogimnasia.

Junto a a una zona de depósitos de basura, Agustín San Martín y Juan Vázquez plantean una de las grandes reivindicaciones vecinales: el soterramiento de la recogida de basura. En ese punto surge el problema de la limpieza. "Solo hay que ver cómo está. El Ayuntamiento tuvo seis millones de superávit, pues que lo gaste en contratar barrenderos y albañiles para hacer cosas. Así, además de crear empleo, mejorará la calidad de vida de los vecinos", afirma San Martín.

El asfaltado y arreglo de los semáforos de la avenida Principado, "uno no funciona y otro solo cuando le da la gana" es otra de las demandas de los vecinos, que piden también reductores de velocidad en las calles de la barriada y en la carretera de Tiraña; la sustitución del mobiliario urbano deteriorado; medida ante el "problema de las casas en peligro de ruina"; y que se actúe en las paredes de los pasadizos de la barriada. "La idea que proponemos es que se deje la pared para que pinten grafitis. Actualmente están llenas de pintadas, pero si se hace un gratiti lo van a respetar", expone Rubio.

El recorrido acaba en cuesta, en la pendiente que lleva a la calle Candil, en la que las asociación tiene su sede social. Las reivindicaciones en este punto son varias. Se demanda su asfaltado y la mejora de la iluminación, así como la retirada de unos cables "entre los que se enredan las ramas de los árboles y que están dando problemas, pedimos que los hagan pasar por otro sitio".

También dirigen sus miradas los vecinos hacia la grieta que recorre un tramo de la carretera, después de que el terreno "pisase" por un argayo. "Deberían tomar alguna medida porque esto mete un poco de miedo", reflexiona Leticia González. Un conjunto de reclamaciones, en definitiva, que los habitantes de Barredos seguirán defendiendo ante las administraciones. La frase de despedida lo deja claro: "No pararemos hasta que nos hagan caso".