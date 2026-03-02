Les pedían vídeos íntimos y luego amenazaban con difundirlos si no les daban dinero: dos detenidos por extorsionar a personas por redes sociales, una de ellas de Laviana

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a dos personas por su presunta implicación en varios delitos de extorsión cometidos a través de redes sociales. Una de las víctimas es de Laviana y otra tiene 15 años. La investigación ha permitido además esclarecer otros hechos similares ocurridos en distintos puntos del territorio nacional, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La operación se inició en mayo del pasado año, tras una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Onda (Castellón). Los padres de un menor alertaron de que su hijo estaba siendo chantajeado después de haber sido contactado en redes sociales por un perfil que simulaba ser el de una joven.

Tras ganarse su confianza, la supuesta chica consiguió que el menor le enviara un vídeo de carácter íntimo, material que posteriormente utilizó para exigirle dinero bajo la amenaza de difundirlo entre sus contactos.

Mensajes desde Costa de Marfil

A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a realizar una serie de gestiones investigativas hasta llegar al origen de las cuentas utilizadas. Las pesquisas revelaron que los perfiles desde los que se cometían los chantajes habían sido creados en Costa de Marfil, mientras que las cuentas bancarias empleadas para recibir los pagos eran gestionadas desde España por los ahora detenidos.

El dinero obtenido era posteriormente transferido, en su mayor parte, a destinos internacionales, principalmente Mauritania y Mali, lo que evidenciaba una estructura organizada para canalizar los beneficios ilícitos. Las gestiones practicadas permitieron vincular a los presuntos autores con otros dos episodios de características similares ocurridos en Ubrique (Cádiz) y Pola de Laviana (Asturias), en estos casos con víctimas mayores de edad.

Villaluenga de la Sagra

Los dos detenidos fueron localizados y arrestados en la localidad toledana de Villaluenga de la Sagra como presuntos autores de tres delitos de extorsión. Tras su detención, fueron puestos a disposición judicial.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Borriana, y las diligencias han sido remitidas al Juzgado competente de Nules (Castellón). La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar la precaución en el uso de redes sociales y denunciar de inmediato cualquier intento de chantaje o extorsión digital.