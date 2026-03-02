Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unidos para recuperar pumaradas, llagares y espichas: nace la Asociación de Sidra Casera y de la Manzana del Alto Nalón

La agrupación busca "juntarnos, pasarlo bien y disfrutar de la sidra y su cultura"

Presentación de la a Asociación de Sidra Casera y de la Manzana del Alto Nalón.

Presentación de la a Asociación de Sidra Casera y de la Manzana del Alto Nalón.

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

Eduardo Vázquez Coto lleva toda la vida en el mundo de la sidra. Ha participado en concursos nacionales e internacionales y ahora quiere recuperar una tradición que con el paso de las décadas se ha ido perdiendo en su tierra, en Laviana. Vázquez Coto es de Barredos y el año pasado se juntó con unos cuantos amigos que hacían sidra en casa. Decidieron poner en marcha la Asociación de Sidra Casera y de la Manzana del Alto Nalón. En los últimos meses, le han ido dando forma y la cosa ha fermentado hasta reunir a 18 personas que recientemente participaron en la presentación de la agrupación en un lugar emblemático, la Casa de Armando Palacio Valdés, en Entralgo.

Logo de la Asociación de Sidra Casera y de la Manzana del Alto Nalón.

Logo de la Asociación de Sidra Casera y de la Manzana del Alto Nalón.

Espichas y furanchos

Ya están diseñando un programa de actividades. En dos semanas organizan un curso de poda de manzanos, pero entre sus objetivos fundacionales está la recuperación de las espichas. “Laviana y San Martín del Rey Aurelio son los dos únicos concejos de Asturias que tienen una normativa para regular las espichas caseras”, apunta Vázquez Coto, que es presidente de la nueva asociación. Esa normativa es “como la de los furanchos de Galicia”, es decir, regula qué se puede beber y comer. “Tienes que pedir permiso al Ayuntamiento para abrir tu casa, que tiene que estar en la zona rural, y poder vender sidra casera y un menú a base de tortilla, empanada o concejales (fritos de bacalao típicos de la zona) y productos habituales de las espichas”. Antes, continúa el presidente “había cinco o seis espichas en casas cada fin de semana”. Ahora quedan muy pocas y para dar ejemplo y animar a la gente a recuperar la tradición, la asociación organizará una espicha esta primavera.

Los objetivos están claros, hacer comunidad, recuperar pumaradas, ofrecer formación tanto de gestión de pumaradas como en la elaboración de sidra, animar a aquellos que tienen llagares abandonados en casa, de padres o abuelos, a que les vuelva a dar uso. También buscan defender y reivindicar la fuerte tradición sidrera de la zona. “No podemos olvidar a los más jóvenes, queremos participar en amagüestos y que los más pequeños experimenten la época de pañar manzana y hacer sidra, gozando de la sidra dulce recién salida del llagar”, añade Vázquez Coto, aunque señala que lo mas importante es “juntarnos, pasarlo bien y disfrutar de la sidra y su cultura”

Productores de la comarca

Además de Eduardo Vázquez Coto, que ejerce de presidente, la asociación cuenta como secretaria con Eva Martínez de Laviana, historiadora, profesora y escritora. El tesorero es José García, de Grandiella en Tiraña, procedente de una familia que hace años hacían una de las espichas más destacadas del valle de Tiraña y que sigue junto a su hermano sacando buena sidra del llagar familiar. La asociación cuenta ya con miembros de Grandiella, Barredos, Canzana, Pola de Laviana, la Brañueta, Tolivia, La Ferrera, Ribota o Prieres en Caso. Además, ya se han interesado productores de sidra casera de los concejos de San Martín del Rey Aurelio y Langreo. “Nacemos como asociación del Alto Nalón pero estamos abiertos a integrar a gente de todo el valle”, puntualiza el presidente.

Cuantos más mejor, y cuantas más espichas para disfrutar, más aún.

