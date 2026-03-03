El punto limpio móvil de Cogersa vuelve a Laviana: estos son los días que funcionará (y la basura que puede depositarse)

El Ayuntamiento de Laviana ha actualizado el calendario de la presencia del punto limpio móvil de Cogersa en el concejo. El camión continuará su labor de recogida de residuos especiales durante todo el año 2026. Con el objetivo de facilitar el reciclaje responsable, el punto de recogida se instalará de forma estratégica en el aparcamiento de la Avenida Arturo León, operando siempre en horario de mañana, de 09.00 a 13.00 horas. Según el calendario oficial, las próximas citas serán siempre en jueves, concretamente los días 5 de marzo, 9 de abril, 7 de mayo, 4 de junio y 2 de julio. Tras el periodo estival, el servicio se retomará el 27 de agosto, continuando el 24 de septiembre, 22 de octubre, 26 de noviembre y finalizando el año el jueves 31 de diciembre.

Material recogido por el punto limpio móvil de Cogersa en Pola de Laviana / LNE

Lo que se puede tirar

Este servicio sirve para deshacerse de residuos domésticos que no deben depositarse en los contenedores habituales de la vía pública. Entre los materiales permitidos se encuentran aparatos eléctricos y electrónicos, desde grandes electrodomésticos como neveras y lavadoras hasta dispositivos más pequeños como teléfonos móviles, ordenadores, televisores, batidoras o afeitadoras. Asimismo, los ciudadanos pueden entregar aceites de cocina y de motor, filtros, tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo, LED, tóneres, cartuchos de tinta, radiografías, ropa usada y libros. También se aceptan productos químicos como pinturas, disolventes, barnices, lacas y aerosoles, siempre con un límite máximo de 10 kilos por usuario y día.

Lo que no se puede tirar

Lo que no se admite son escombros procedentes de obras, muebles, madera, restos vegetales de podas o siegas, neumáticos fuera de uso ni plásticos de ensilar. Para la gestión de estos residuos de mayor volumen o naturaleza específica, los interesados deberán acudir a los puntos limpios fijos.

Laviana, según apuntan fuentes municipales, es uno de los municipios asturianos que mejor responde a este servicio ofrecido por Cogersa en colaboración con el Ayuntamiento.