Laviana: 52 familias se presentaron para conseguir una de las siete viviendas sociales vacías del concejo

Un total de 52 personas presentaron sus solicitudes para optar a una de las 7 viviendas sociales vacías en el concejo de Laviana. De todas ellas, el Ayuntamiento de Laviana, tras analizar la documentación presentada, admitió 35 de ellas. Las viviendas serán adjudicadas por el Principado, a través de un sorteo público, en el que se conocerán tanto las siete familias elegidas, como el orden de la lista de reserva, útil en caso de que quede vacante alguna de las adjudicaciones.

Tal y como explicó el gobierno local de Laviana, ya se ha publicado "la lista definitiva de admitidos y excluidos para la adjudicación de 7 viviendas en régimen de alquiler, promovidas por el Principado de Asturias". El plazo para presentar las solicitudes terminó el pasado mes de noviembre. Desde entonces se ha analizado la documentación y se ha facilitado un tiempo para la subsanación de errores y el requerimiento de nueva documentación. De las 52 peticiones recibidas, finalmente serán 35 las admitidas.

Las siete viviendas sociales que se encuentran vacías en el concejo se ubican en promociones de vivienda pública situadas en las localidades de Pola de Laviana, Barredos, Villoria y El Condao. El Principado debe determinar ahora la fecha del sorteo. El pasado año, la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias convocó la adjudicación de estos pisos, a petición del propio Ayuntamiento de Laviana.

Arreglos

El gobierno local explicó entonces que "era una prioridad que se regularizase el uso de las viviendas sociales en el concejo, y que se hiciese un estudio sobre las que estaban vacías o las que, por necesitar obras, no se estaban siendo ocupadas, dada la demanda de este tipo de viviendas en el concejo".

En un primer momento, y con la ayuda de los propios servicios sociales municipales, se llevó a cabo una primera revisión. Por parte de la Consejería de Vivienda y Vipasa se procedió a realizar "importantes reparaciones en tres viviendas". Tras completar las reparaciones y los estudios, se concluyó que había siete viviendas susceptibles de volver a ser adjudicadas. Son las que sortearán próximamente.

Requisitos

Los requisitos para solicitarlas eran ser mayor de edad o menor emancipado; no ser titular (o miembro de la unidad de convivencia) del derecho de uso o disfrute de otra vivienda; haber residido ininterrumpidamente o haber trabajado en un centro de trabajo en el concejo de Laviana con al menos dos años de antelación a la fecha de la publicación de la resolución; y estar empadronado en dicha fecha en Laviana.

También se debían cumplir los requisitos de ingresos fijados la convocatoria. Las rentas máximas de alquiler de las viviendas oscilan entre los 243 euros y los 395 euros. No obstante, "la renta final a pagar se limitará al veinte por ciento de los ingresos brutos de la unidad de convivencia, o al treinta por ciento si se suman los gastos de comunidad", indicó el Ayuntamiento de Laviana en el momento de la convocatoria.