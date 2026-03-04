Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Rosa Serdio presentó en Laviana su nuevo libro, "Todo el silencio"

La autora, exprofesora durante muchos años en el colegio Elena Sánchez Tamargo, estuvo "con los mejores guardaespaldas, docentes y alumnos, siempre atentos a mis caminatas por los versos"

Pelayo Prendes y la autora, María Rosa Serdio, sentados, con varios asistentes a la presentación del libro. / B. Á. F.

L. Díaz

Pola de Laviana

Es natural de Langreo, pero es una de las personas más queridas en Laviana, gracias a su buen hacer durante muchos años como maestra en el colegio público Elena Sánchez Tamargo. El cariño de los lavianeses se hizo ver en la presentación de la nueva obra de María Rosa Serdio, "Todo el silencio. Colección de haikus", un encuentro muy esperado que tuvo lugar en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de la Pola.

En la presentación del libro, editado por Bajamar, Serdio charló con el presentador del acto, el economista Pelayo Prendes, al que explicó cómo se gestó la nueva obra. También respondió a las preguntas del público, entre ellos, excompañeros en el colegio, o vecinos que fueron alumnos suyos. También estuvo el autor del prólogo, el poeta y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Javier García Cellino. Serdio, en sus propias palabras, tuvo "los mejores guardaespaldas posibles: compañeras docentes y alumnos, siempre atentos a mis caminatas por los versos. Aprendimos juntos y seguiremos compartiendo rutas".

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Serdio es, además de una persona muy querida por muchas generaciones de lavianeses, una prolífica escritora, tanto de temática infantil -con obras como "Colores y más colores" o "La boda alada"-, como en otro tipo de publicaciones, como la que presentó en el Cidan. En "Todo el silencio", Serdio presenta una serie de "haikus", un tipo de poema tradicional japonés, corto y contundente.

