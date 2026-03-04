Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talleres, arte y conciertos para celebrar el 8M en Laviana

Este jueves los jóvenes del Consejo de la Infancia y la Adolescencia leerán su manifiesto del día internacional de la Mujer

La presentación de la programación del 8M en los cinco concejos del Nalón, que tuvo lugar en Pola de Laviana. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

Laviana ya está inmersa en la celebración de los actos del 8M, el día internacional de la Mujer. Tras la presentación de la campaña y las primeras actividades, con talleres en los centros educativos, este jueves 5 de marzo, el Consejo de la Infancia y la Adolescencia del concejo leerá su manifiesto del 8M, a las 12.00 horas en el kiosco de la Avenida. Los jóvenes contarán con el apoyo de los sindicatos UGT y CC OO.

Este mismo jueves, a las 17.30, en la Casa de Encuentros de Laviana, y dirigido a asociaciones de mujeres del municipio, tendrá lugar el taller "Artivismo", sobre decoración. El viernes 6 de marzo, a las 18.00, será el turno del concierto "Resistencias y resiliencias", con Alba Gil y María Silva. Será en la Casa de Cultura de la Pola.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Laviana

También el viernes, a las 17.30 horas, en la biblioteca de Barredos, se celebrará el taller "Inventoras y caleidoscopios", para niños y niñas a partir de 6 años. Las plazas son limitadas.

El mismo domingo, 8M, se facilitará la asistencia a la manifestación central (este año en Villaviciosa), con plazas de autobús. Es necesario inscribirse en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de Pola de Laviana.

Finalmente, para el miércoles 11 de marzo queda el taller "El duelo: cerrar para abrir", impartido por Cruz Roja y el Consejo de Salud. Será de 11.30 a 12.30 horas en el Cidan. Es necesario inscribirse en el Centro Asesor de la Mujer o en Cruz Roja.

TEMAS

