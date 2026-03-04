Talleres, arte y conciertos para celebrar el 8M en Laviana

Laviana ya está inmersa en la celebración de los actos del 8M, el día internacional de la Mujer. Tras la presentación de la campaña y las primeras actividades, con talleres en los centros educativos, este jueves 5 de marzo, el Consejo de la Infancia y la Adolescencia del concejo leerá su manifiesto del 8M, a las 12.00 horas en el kiosco de la Avenida. Los jóvenes contarán con el apoyo de los sindicatos UGT y CC OO.

Este mismo jueves, a las 17.30, en la Casa de Encuentros de Laviana, y dirigido a asociaciones de mujeres del municipio, tendrá lugar el taller "Artivismo", sobre decoración. El viernes 6 de marzo, a las 18.00, será el turno del concierto "Resistencias y resiliencias", con Alba Gil y María Silva. Será en la Casa de Cultura de la Pola.

También el viernes, a las 17.30 horas, en la biblioteca de Barredos, se celebrará el taller "Inventoras y caleidoscopios", para niños y niñas a partir de 6 años. Las plazas son limitadas.

El mismo domingo, 8M, se facilitará la asistencia a la manifestación central (este año en Villaviciosa), con plazas de autobús. Es necesario inscribirse en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) de Pola de Laviana.

Finalmente, para el miércoles 11 de marzo queda el taller "El duelo: cerrar para abrir", impartido por Cruz Roja y el Consejo de Salud. Será de 11.30 a 12.30 horas en el Cidan. Es necesario inscribirse en el Centro Asesor de la Mujer o en Cruz Roja.