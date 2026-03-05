Laviana instala siete aparcamientos para bicicletas con videovigilancia y acceso electrónico
Estarán ubicados junto a lugares "estratégicos", como el Ayuntamiento, la zona deportiva y los centros educativos del concejo
Laviana contará con siete aparcamientos para bicicletas, cubiertos, con videovigilancia y con apertura electrónica. Esta misma semana han comenzado los trabajos para la instalación de estas siete estructuras cubiertas, un proyecto adelantado por LA NUEVA ESPAÑA. Se trata de espacios para el aparcamiento de bicicletas en distintos puntos del concejo, con los que se pretende "proteger las bicicletas de la lluvia y dejarlas aparcadas con total seguridad".
Los nuevos equipamientos contarán, tal y como indicaron desde el gobierno local de Laviana, con "aperturas laterales o frontales, que facilitan su entrada". Están construidos en "acero inoxidable y vidrios antivandálicos" y dispondrán de "un sistema de vigilancia a través de cámaras de seguridad". Su apertura se realizará con "un sistema electrónico, que registrará las entradas y salidas del aparcamiento".
Ubicaciones
El proyecto que se está empezando a poner en marcha está incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad del Valle del Nalón. No en vano, además de estos siete de Laviana, también se instalarán otros cuatro aparcamientos para bicis en Langreo, San Martín, Sobrescobio y Caso. En Laviana, estos aparcabicis se instalarán "en lugares estratégicos", como son la zona deportiva de Pola de Laviana, el gran aparcamiento del centro de la Pola, el entorno del Ayuntamiento y junto a los colegios Elena Sánchez Tamargo y María Inmaculada (Pola) y Maximiliano Arboleya (Barredos). Un último aparcamiento se instalará para dar servicio al IES David Vázquez de la Pola.
Dos de los estacionamientos tendrán 25 plazas, cuatro contarán con 20 y el séptimo, con diez.
Proyecto
Los aparcamientos, subrayan en el proyecto, tienen como finalidad "ofrecer un servicio que permita el depósito seguro de bicicletas y vehículos de movilidad personal para facilitar el acceso a las instalaciones e infraestructuras ciclistas del municipio". El sistema de control del aparcamiento "controlará y registrará en todo momento los accesos realizados por las personas usuarias a los aparcamientos, relacionando dichos accesos con su identificación". La responsable de poner en marcha esta "app" es la propia empresa adjudicataria de las obras.
Suscríbete para seguir leyendo
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE
- El influencer asturiano que se ha vuelto 'therian': Omaruco la lía parda en Mieres
- Crisis en el Ayuntamiento de Langreo: expulsada la edil de Participación Ciudadana tras denunciar 'trato de favor' a una asociación, que el gobierno local (IU) niega
- Premio de la Primitiva en Mieres: aquí se ha sellado el boleto y esta es la importante cantidad que recibirá su poseedor
- Fin al calvario para contactar por teléfono con los centros de salud de Asturias: el asistente virtual 'Noa' te contestará siempre y te dará cita médica
- Asturias y León se unen por la nieve: nace un frente común para gestionar conjuntamente las cuatro estaciones (con 375.000 esquiadores y mil empleos)
- El Cuervo' ya está en la jaula: cae en Ablaña el delincuente multirreincidente que sembró alarma en Mieres