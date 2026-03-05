Laviana instala siete aparcamientos para bicicletas con videovigilancia y acceso electrónico

Laviana contará con siete aparcamientos para bicicletas, cubiertos, con videovigilancia y con apertura electrónica. Esta misma semana han comenzado los trabajos para la instalación de estas siete estructuras cubiertas, un proyecto adelantado por LA NUEVA ESPAÑA. Se trata de espacios para el aparcamiento de bicicletas en distintos puntos del concejo, con los que se pretende "proteger las bicicletas de la lluvia y dejarlas aparcadas con total seguridad".

Los nuevos equipamientos contarán, tal y como indicaron desde el gobierno local de Laviana, con "aperturas laterales o frontales, que facilitan su entrada". Están construidos en "acero inoxidable y vidrios antivandálicos" y dispondrán de "un sistema de vigilancia a través de cámaras de seguridad". Su apertura se realizará con "un sistema electrónico, que registrará las entradas y salidas del aparcamiento".

Ubicaciones

El proyecto que se está empezando a poner en marcha está incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad del Valle del Nalón. No en vano, además de estos siete de Laviana, también se instalarán otros cuatro aparcamientos para bicis en Langreo, San Martín, Sobrescobio y Caso. En Laviana, estos aparcabicis se instalarán "en lugares estratégicos", como son la zona deportiva de Pola de Laviana, el gran aparcamiento del centro de la Pola, el entorno del Ayuntamiento y junto a los colegios Elena Sánchez Tamargo y María Inmaculada (Pola) y Maximiliano Arboleya (Barredos). Un último aparcamiento se instalará para dar servicio al IES David Vázquez de la Pola.

El aparcamiento junto al Consistorio. / LNE

Dos de los estacionamientos tendrán 25 plazas, cuatro contarán con 20 y el séptimo, con diez.

Proyecto

Los aparcamientos, subrayan en el proyecto, tienen como finalidad "ofrecer un servicio que permita el depósito seguro de bicicletas y vehículos de movilidad personal para facilitar el acceso a las instalaciones e infraestructuras ciclistas del municipio". El sistema de control del aparcamiento "controlará y registrará en todo momento los accesos realizados por las personas usuarias a los aparcamientos, relacionando dichos accesos con su identificación". La responsable de poner en marcha esta "app" es la propia empresa adjudicataria de las obras.