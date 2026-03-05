Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laviana ofrece un curso gratuito de conexión digital para mayores de 60 años

El taller "Conexión digital senior" ofrecerá la oportunidad de aprender sobre herramientas digitales esenciales, entre el 16 y el 20 de marzo

Un curso de digitalización para mayores en Mieres.

Un curso de digitalización para mayores en Mieres. / D. M.

L. M. D.

Pola de Laviana

Laviana quiere que sus personas mayores no se queden atrás en materia de conocimientos digitales, cada vez más necesarios para afrontar todo tipo de trámites en el día a día. Para conseguirlo, entre el 16 y el 20 de marzo se celebrará el curso "Conexión digital senior", un curso 100% gratuito, dirigido a personas mayores de 60 años. Entre otras cuestiones, se tratarán cuestiones como la fotografía, el vídeo y la edición digital en teléfonos móviles.

El curso, para el cual es necesaria inscripción (el teléfono de información es el 985 60 25 25), se celebrará el lunes 16, el miércoles 18 y el viernes 20 de marzo, en horario de 11.00 a 14.00 horas, en el Cidan, Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón en Pola de Laviana.

El cartel de los cursos.

El cartel de los cursos. / LNE

