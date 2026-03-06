Curso de poda de manzanos: la Asociación de Sidra Casera del Alto Nalón impulsa una actividad teórica y práctica

La recientemente constituida Asociación de Sidra Casera y de la Manzana del Alto Nalón ya organiza actividades enfocadas a promover el mundo de la sidra. Este próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 15.30 horas, impulsa un curso de poda de manzanos.

La actividad tendrá una parte teórica y una parte práctica. A las 15.30 horas comenzará el curso, en Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana. Allí se hablará de patrones, variedades, injertos, poda, cuidados, mantenimiento, enfermedades y plagas. Tras la teoría, la práctica, sobre las 17.30 horas, con el "traslado a una pomarada del concejo de Laviana, para poner en práctica lo aprendido".

La inscripción puede hacer llamando al teléfono 645 970 620 o al correo ascman2025@gmail.com. El precio del curso para socios es de 10 euros, 25 para no socios.