La Guardia Civil impide que los vecinos de Barredos paralicen la retirada de contenedores de basura soterrados

Lo intentaron pero no lo consiguieron. Los vecinos de Barredos, en Laviana, trataron a primera hora de este viernes de paralizar la obra de retirada de los contenedores de basura subterráneos que hay en la localidad. El Ayuntamiento ha empezado con los trabajos y los vecinos no están de acuerdo así que alrededor de una decena de ellos quisieron parar la obra. La presencia de la Guardia Civil lo evitó. Tampoco ellos querían ningún tipo de enfrentamiento, ni con los operarios ni con las fuerzas de seguridad.

Agentes de la Guardia Civil vigilan a los vecinos de Barredos, dentro del recinto de la obra para retirar los contenedores / LNE

El proyecto de Ayuntamiento de Laviana pasa por retirar los contenedores de basura soterrados y empezar a aplicar el sistema de cubos de quita y pon. La asociación vecinal de Barredos está en contra y ya se ha manifestado en tres ocasiones. Ahora intentaron que la obra para eliminar los contenedores no se ejecutase. Alberto Rubio, presidente de la Asociación de Vecinos de Barredos, critica que “se están cargando toda la inversión en infraestructura que ya existía”, en referencia a esos contenedores soterrados. En su opinión “en Barredos vamos a retroceder quince años y vamos a volver a ver bolsas de basura a las puertas de las casas”.

Un "salto al pasado" para Barredos

"Llevamos 15 años con el centro del pueblo y la barriada con contenedores soterrados. La medida era buena. Es cierto que algunos vecinos no cumplían y aparecía alguna bolsa fuera, pero en general era un pueblo limpio”, explicó Rubio, que insistió en que “es un salto al pasado y una vergüenza que lo hayan hecho de forma tan taimada, después de prometernos continuamente que se mantendría el sistema anterior."

Trabajos de retirada de los contenedores subterráneos en Barredos, Laviana / LNE

Abandono de los servicios municipales

El líder vecinal arremetió contra otras inversiones puestas en marcha por el Ayuntamiento. "Laviana tiene muchos problemas del día a día, como la limpieza de las calles, pero se está apostando por inversiones que significan poco para los vecinos, como los nuevos aparcamientos para bicicletas. No sabía yo que vivíamos en Holanda; no creo que sea algo demandado por la gente mientras son incapaces de mantener las bibliotecas abiertas o los equipamientos mínimamente cuidados”.

Barredos, denuncia, solo tiene un operario para limpiar todo el pueblo, “y eso no da ni para una calle al día. Ojalá me equivoque, pero creo que veremos el fracaso de este nuevo sistema de recogida”, añadió Alberto Rubio. “Están destruyendo una inversión y nos obligan a retroceder años basándose en la mentira, un gobierno municipal, del que también forma parte Izquierda Unida”, concluyó.