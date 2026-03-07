Laviana mantiene para julio el nuevo sistema de recogida de basura con contenedores móviles "de quita y pon"

El equipo de gobierno de Laviana mantiene su apuesta firme por el nuevo sistema de recogida de basura, con contenedores móviles, "de quita y pon", que tiene previsto implantar a partir del mes de julio.

El funcionamiento del nuevo sistema, con el que se pretende mejorar y homogeneizar la recogida de basura en el concejo, ya va perfilándose. El Ayuntamiento explica que entre las 19.00 y las 20.00 horas los contenedores estarán delante de los domicilios. Entre las 20.00 y las 22.00 horas, los vecinos podrán sacar la basura y depositarla en ellos. A partir de las 22.00 horas, el camión de la basura pasará a recoger las bolsas y al retirar los cubos.

Unos cubos "quita y pon" que se guardarán en el almacén municipal del recinto ferial, en Pola de Laviana. Ya tienen incluso protocolo de limpieza. Cada uno de ellos será limpiado dos veces al mes, excepto durante los meses del verano, cuando se lavarán cuatro veces.

Cambio

El cambio en el modelo de recogida de basura llega tras la remodelación del servicio llevada a cabo en los últimos meses, que incluye reordenación de la plantilla municipal, la recogida de residuos por parte de Cogersa y la implementación de nuevos servicios de limpieza y mantenimiento de infraestructuras locales.

Hasta ahora, los dos grandes núcleos de población de Laviana, la Pola y Barredos, mantenían distintos sistemas de recogida. Mientras en la capital del concejo se mantuvo el viejo sistema de sacar las bolsas a la calle en un horario, en Barredos se instalaron contenedores soterrados.

Ahora, unificando el sistema de recogida, se prevé ganar "eficiencia". Algo en lo que no está de acuerdo la Asociación de Vecinos de Barredos, que ha protagonizado diversas protestas al respecto. Desde el gobierno local (formado por PSOE e IU) se ha querido salir al paso de estas críticas. Tanto el alcalde, el socialista Julio García, como la segunda teniente alcalde, Leticia Gil, de IU, aseguran que el nuevo sistema de cubos de "quita y pon" será "el más adecuado para ambas localidades, Pola y Barredos".

Barredos

Desde el gobierno local se explica que "se han valorado los pros y contras de los sistemas existentes, con valoración del personal de Cogersa", los encargados de recoger la basura, "y técnicos municipales". De esta forma, la unificación "es lo recomendado".

Reconocen García y Gil que "hasta hace unos meses, la posibilidad de mejorar los contenedores semisoterrados de Barredos permanecía sobre la mesa". Finalmente, "se descartó, por la complejidad técnica de mantener dos sistemas distintos de recogida en las dos poblaciones con más vecinos, separadas por apenas dos kilómetros". También se tuvo en cuenta "el nivel freático de la zona", que afirman, da problemas en las baterías soterradas, al "producir acumulación de agua en los depósitos". Algo, subrayan, "que se vio este mismo viernes, al desmontar una de estas baterías".

Desmontaje de una de las baterías que, asegura el gobierno local, es "exactamente lo que se les explicó a las vecinas y vecinos de Barredos". En esta explicación, se habría indicado que en el mes de marzo se iba a "a urbanizar una de las plataformas y colocar una de las nuevas islas de reciclaje", para que los vecinos pudieran empezar a utilizarlas y a acostumbrarse a ellas, "con nuevos contenedores de mejor calidad y estética uniforme". En este plan inicial, "todos los días se revisarían los depósitos mal efectuados en el entorno de los contenedores" y además, "todos los días se limpiará cada uno de ellos".

Alcalde

Tal y como señalaba Julio García, lo que "queremos es que los vecinos de Barredos comprueben ellos mismos lo que se va a colocar. Solo pedimos que lo vean, que puedan tener su propia opinión, y que vean que puede ser un salto de calidad". "El único interés de este gobierno local", añadió el Alcalde, "es el de velar por el interés general del concejo, mejorando los servicios públicos y dando respuestas. En esa línea seguiremos trabajando".